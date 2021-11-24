القبض على سيدة وبائع لاتهامهما بالشروع فى قتل زوجها ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أقدمت ربة منزل وبائع خردة على الشروع فى قتل زوجها، بعد أن أقدم الأخير على طعنه بآلة حادة "سنجة" في الرأس والرقبة، وتركه في منطقة زراعية قرب إحدى القرى بمركز بني سويف، قبل أن يتم العثور عليه ونقله بين الحياة والموت إلى العناية المركزة بمستشفى بني سويف الجامعي.

وعثر عدد من الأهالي على سائق توك توك بين الحياة والموت، وبه آثار دماء بالرقبة والرأس، وتم نقله إلى مستشفى بني سويف الجامعي، لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، وجرى تحرير محضر بالحادث.

تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بلاغًا بالحادث، وضبطت الأجهزة الأمنية ببني سويف، ربة منزل وبائع خردة، لاتهامها بالشروع في قتل زوجها، بمعاونة عشيقها بائع الخردة، وذلك بسبب خلافات الزوجية.

وكشفت تحريات المباحث الجنائية بإشراف اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية بالمديرية، إن الزوجة استعانت بصديق زوجها رغبة منها في التخلص من زوجها، وذلك لتكرار الخلافات الزوجية بينهما، وطلبها من صديقه أن يتدخل لإنهاء الخلافات.