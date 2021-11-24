القابضة الكيماوية: السوق الأفريقى واعد لصادرات الكيماويات والأسمدة المصرية

كتب عبد الحليم سالم

كشف عماد الدين مصطفى، الرئيس التنفيذى للقابضة للصناعات الكيماوية، أن السوق الأفريقى ما يزال سوقا واعدا للصادرات المصرية، خاصة صادرات الكيماويات والأسمدة المصرية التى تحظى بتنافسية كبيرة فى تلك الدول.

أضاف مصطفى لـ"اليوم السابع" أن مصانع الأسمدة التابعة للقابضة على رأسها كيما تركز بشكل كبير على زيادة الصادرات لدول القارة السمراء، ولا سيما فى ظل تزايد الطلب العالمى على السماد عامة وكذلك ارتفاع سعره بشكل كبير، على مستوى العالم.

وقال رئيس القابضة الكيماوية، إنه مؤخرا عقد لقاء‬ مع سفير زامبيا بالقاهرة، توبولى لوبايا سفير زامبيا بالقاهرة، لبحث سبل وفرص التعاون المشترك، مع القابضة، وشركة النصر للتصدير والاستيراد (جسور).

أشار إن زيادة الصادرات هدف لا يمكن الحياد عنه لدعم الشركات ودعم الاقتصاد الوطنى فى الوقت نفسه .

يشار أن وزارة قطاع الأعمال احتضنت اللقاء فى إطار حرص مصر على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة ، والرغبة في توطيد أطر التعاون مع زامبيا خاصة فى المجالين الاقتصادى والتجارى.

كما تم التباحث حول آليات التعاون بين الجانب الزامبى والشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وخاصة القابضة للصناعات الكيماوية وشركة جسور في تعزيز التبادل التجارى بين البلدين.

وقد تطرق اللقاء إلى بحث إمكانية التعاون فى مجال تصدير الأسمدة، وكذلك استيراد بعض المنتجات من زامبيا مثل التبغ، إلى جانب دراسة التعاون مع شركة "جسور" فى الترويج للمنتجات المصرية فى زامبيا ودول الجوار وذلك عبر الكتالوج الإلكترونى "جسور"، وكذلك تسجيل مدخلات الإنتاج التى من الممكن استيرادها.