اليوم السابع
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العثور على جثة شاب فى الطريق بالإسماعيلية.. والتحريات: مدمن مخدرات

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 07:35 ص
العثور على جثة شاب فى الطريق بالإسماعيلية.. والتحريات: مدمن مخدرات جثة - ارشيفية
الإسماعيلية - السيد فلاح

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عثرت الأجهزة الأمنية بمدينة الإسماعيلية، علي جثة شاب فى الثلاثينات من عمره، على حافة ترعة الإسماعيلية، بشارع محمد على، بالقرب من طريق عمارة السياحى، وليس بها أى أثار ضرب أو شبهة جنائية فى قتله.
 
تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من مأمور قسم أول الإسماعيلية، بالعثور على جثة شاب الثلاثينات من عمره، علي حافة ترعة الإسماعيلية، بشارع محمد علي، بالقرب من طريق عمارة السياحى، وليس بها أى أثار ضرب أو شبهة جنائية فى قتله.
 
على الفور، انتقل رجال المباحث، لموقع الجثة، وتم إخطار النيابة العامة لمكان العثور على الجثمان، وأمرت بنقلها لمشرحة مستشفي القصاصين المركزى، وتشريحة لبيان سبب الوفاة.
 
وأكدت التحريات الأولية، أن المتوفى من مدمنى المخدرات، ويتوقع وفاته نتيجة تعاطيه جرعة مخدرات زائدة.
 
 

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