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الطقس .. الحرارة ترتفع 4 درجات اعتبارًا من الغد.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 12:48 م
الطقس .. الحرارة ترتفع 4 درجات اعتبارًا من الغد.. اعرف التفاصيل درجات الحرارة - ارشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من غدٍ الخميس، من المتوقع ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 2: 4 درجة مئوية، ويشهد اليوم الأربعاء، طقسا معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس بارد على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الأربعاء شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 16 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 14 درجة، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 13 درجة، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجة.

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