الصين تصدر عملات تذكارية ذهبية وفضية لدورة بكين للألعاب البارالمبية الشتوية

كتب محمد تهامى زكى

أصدر البنك المركزى الصينى، اليوم الأربعاء، مجموعة من العملات المعدنية التذكارية لدورة بكين للألعاب البارالمبية الشتوية المقرر خلال الفترة من 4 إلى 20 فبراير 2022، حيث ذكر البنك فى بيان أن العملات المعدنية وجميعها عملات قانونية، تشمل عملات معدنية ذهبية وعملات معدنية فضية.

ووفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، وموقع CGTN، يظهر على أحد الوجهين لكل من العملتين الذهبية والفضية، الشعار الرسمى للألعاب البارالمبية، كما يكون ذلك الوجه مزينا بصور لسور الصين العظيم ورقائق الثلج، ويصل وزن العملة المعدنية الذهبية، التى يبلغ قطرها 20 ملم، إلى 5 جرامات من الذهب الخالص بنسبة 99.9%، وتبلغ قيمتها الاسمية 80 يوانا "نحو 12.5 دولار أمريك"، أما الوجه الآخر للعملة الذهبية فيكون منقوشا بتميمة الألعاب البارالمبية القادمة.

وبالنسبة لما يتعلق بالعملة الفضية، فمع شكل مستطيلى فريد، يصل وزنها إلى 15 جراما من الفضة الخالصة بنسبة 99.9%، بينما تصل قيمتها الاسمية إلى 5 يوانات، ويحمل الوجه الآخر للعملة الفضية علامات ست رياضات للألعاب البارالمبية الشتوية و كلمة "Beijing 2022" مكتوبة بطريقة برايل، بحسب بيان البنك المركزى.







العملات التذكارية



