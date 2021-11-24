الصين تتهم بايدن بارتكاب "خطأ" فى دعوة تايوان للمشاركة بقمة الديمقراطية

كتبت رباب فتحى

اتهمت الحكومة الصينية الرئيس الأمريكى جو بايدن، بارتكاب "خطأ" في دعوة تايوان للمشاركة في قمة ديمقراطية إلى جانب 109 حكومات أخرى، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.



وأدرجت تايوان في قائمة المشاركين في قمة الديمقراطية الشهر المقبل، التي نشرتها وزارة الخارجية يوم الثلاثاء، وتقول بكين إن تايوان مقاطعة صينية وتتهم حكومتها بالانفصالية.



وقالت تشو فنجليان، المتحدثة باسم مكتب شئون تايوان الصيني، يوم الأربعاء، إن إدراج تايوان كان "خطأ"، وعارضت بكين "أي تفاعل رسمي بين الولايات المتحدة ومنطقة تايوان الصينية".



وقالت "هذا الموقف واضح وثابت.. إننا نحث الولايات المتحدة على التمسك بمبدأ "صين واحدة".



ومنذ توليه منصبه، كرر بايدن والبيت الأبيض دعم الولايات المتحدة الطويل الأمد لسياسة "صين واحدة"، التي تعترف رسميًا ببكين بدلاً من تايبيه، لكنهما قالا أيضًا إن الولايات المتحدة "تعارض بشدة الجهود الأحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن أو تقويض السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان ".