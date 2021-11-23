بايدن يتوجه لجزيرة ماساتشوستس للاحتفال بعيد الشكر فى تقليد عائلى بدأ عام 1975

كتبت ريم عبد الحميد

يتوجه الرئيس الأمريكى جو بايدن بصبحة زوجته السيدة الأولى جيل بايدن إلى جزيرة ناتوكيت بولاية ماساتشوستس اليوم الثلاثاء، لبدء الاحتفال بعيد الشكر، وهو عطلة سنوية أمريكية يجرى الاحتفال بها فى الخميس الأخير من نوفمبر.



وحسب ما ذكرت قناة CBS، فإن عائلة بايدن لديها تقليد عائلة للاحتفال بعيد الشكر فى هذه الهزيمة. وامتنعت الأسرة عن الاحتفال العام الماضى بسبب جائحة كورونا، وتناولوا عشاء عيد الشكر فى منزلهم بولاية ديلاوير مع ابنتهما وزوجها.



وسيغادر بايدن واشنطن فى مساء اليوم بعد أن يشارك فى فعالية مع زوجته جيل ونائبه كامالا هاريس وزوجها.



وبحسب ما ذكرت صحيفة بوسطن جلوب، فإن أل بايدن يقيمون فى أماكن مختلفة يتم استئجارها فى ناتوكيت منذ عام 1975.

وقبل سفره، أعلن بايدن، اليوم الإفراج عن 50 مليون برميل من مخزون النفط الاستراتيجي للولايات المتحدة؛ ضمن الجهود الجارية لخفض أسعار المحروقات وحل أزمة نقص المعروض منها حول العالم.

وذكر البيت الأبيض، في بيان اليوم، يعلن الرئيس أن وزارة الطاقة ستتيح الإفراج عن 50 مليون برميل من النفط من احتياطي البترول الاستراتيجية لخفض الأسعار للأمريكيين ومعالجة عدم التطابق بين الطلب والعرض".

وأوضح البيان، أن بايدن عمل خلال الفترة الأخيرة مع دول أخرى على حل أزمة نقص المعروض من المحروقات مع خروج العالم من وباء "كورونا"، مشيرا إلى أن تلك الجهود الدبلوماسية أسفرت عن اتخاذ قرار واشنطن الإفراح عن براميل النفط بالتوازي مع خطوات مماثلة من بعض كبرى الدول المستهلكة للطاقة، والتي تضم الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة.



وتابع بيان البيت الأبيض: "نشهد بالفعل تأثير ذلك العمل على أسعار النفط. على مدى الأسابيع الأخيرة، بينما أصبحت التقارير بشأن ذلك العمل علنية، انخفضت أسعار النفط بما يقرب من 10 بالمئة".