اليوم السابع
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الصحة تكشف مكونات الوجبة المثالية للأطفال لحمايتهم من كورونا

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 05:00 ص
الصحة تكشف مكونات الوجبة المثالية للأطفال لحمايتهم من كورونا وزارة الصحة والسكان - ارشيفية
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن الوجبة المثالية للأطفال لحمايتهم من عدوى فيروس كورونا، مؤكدة أن رفع الحالة المناعية للأطفال من الأمور الهامة لحمايتهم من العدوى.
 
وقالت وزارة الصحة والسكان: لابد من شمولية الوجبة المثالية للأطفال للجبن واللبن والبيض المسلوق وفواكهة مقطعة أو مجففة.
 
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه ينبغي تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية الكاملة لاحفاظ على عدم انتقال عدوى كورونا، مؤكدة أن اللقاح الخاص بكورونا آمن وفعال في مواجهة الفيروس.
 
 
وتابعت وزارة الصحة والسكان أن لقاح كورونا فعال وينبغى الحرص علي تطبيق الإجراءات الوقائية بعد الحصول على اللقاح.
 
 

الصحة

كورونا

الوجبة المثالية

المدارس

طلاب المدارس

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