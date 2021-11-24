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الصحة تعلن إطلاق 12 قافلة طبية بالمحافظات ضمن مبادرة "حياة كريمة"

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 04:09 م
الصحة تعلن إطلاق 12 قافلة طبية بالمحافظات ضمن مبادرة "حياة كريمة" القوافل الطبية لحياة كريمة
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت وزارة الصحة والسكان إطلاق 12 قافلة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة، اليوم الأربعاء، وغدا الخميس، للكشف والعلاج مجانًا في مختلف التخصصات الطبية.
 
وقالت وزارة الصحة والسكان، إن التخصصات الطبية التى تشملها القوافل الطبية تتضمن النساء وولادة وخدمات تنظيم الأسرة والأطفال والباطنة والأنف والأذن والعظام والجراحة والرمد الأسنان والقلب والجلدية وخدمات الأشعة والتحاليل.
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان إن المحافظات التى تشملها القوافل الطبية هىالقاهرة والبحيرة ومطروح والاسكندرية والمنوفية ودمياط والغربية وسوهاج وقنا وبني سويف وأسوان وشمال سيناء.
 
يذكر أن مبادرة حياة كريمة في المحور الصحي تستهدف تقديم الخدمات الطبية والعلاجية في كافة التخصصات مجانا، كما أن المبادرة مستدامة وقوافلها تجوب جميع المحافظات بالتناوب.

 


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