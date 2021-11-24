الصحة تعلن إطلاق 12 قافلة طبية بالمحافظات ضمن مبادرة "حياة كريمة"

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن التخصصات الطبية التى تشملها القوافل الطبية تتضمن النساء وولادة وخدمات تنظيم الأسرة والأطفال والباطنة والأنف والأذن والعظام والجراحة والرمد الأسنان والقلب والجلدية وخدمات الأشعة والتحاليل.

وأضافت وزارة الصحة والسكان إن المحافظات التى تشملها القوافل الطبية هىالقاهرة والبحيرة ومطروح والاسكندرية والمنوفية ودمياط والغربية وسوهاج وقنا وبني سويف وأسوان وشمال سيناء.

يذكر أن مبادرة حياة كريمة في المحور الصحي تستهدف تقديم الخدمات الطبية والعلاجية في كافة التخصصات مجانا، كما أن المبادرة مستدامة وقوافلها تجوب جميع المحافظات بالتناوب.