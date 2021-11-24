السيطرة على حريق محدود بسبب سبرتاية داخل مستشفى السنطة بالغربية

الغربية مصطفى عادل

تمكن العاملين بمستشفى السنطة بمحافظة الغربية من السيطرة على حريق محدود داخل "السويتش" بسبب "سبرتاية.

وكان أحد العاملين بالمستشفى قد اشعل الـ"سبرتاية" لإعداد مشروبات ساخنة نظرا لحظر استخدام السخانات الكهربائية، فاشتعلت النيران بعد انفجارها، وتم التعامل معها والسيطرة عليها في الحال قبل أن تمتد للغرفة، وتم إخطار مديرية الصحة بالواقعة.

وتشترط إدارة الحماية المدنية مجموعة من الإجراءات الوقائية أهمها:

1- التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربائى قبل تشغيله.

2- قطع التيار كهربائى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.

3- صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.

4- التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية مدخلة فى الأنابيب المعزولة.

5- لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربائى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز.

6- تجتب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد.

7- لا تضع الأثاث فوق الأسلاك الكهربائية أو أسفل السجاد أو الموكيت.

8- لا توصل أى جهاز كهربائى بمصدر واحد للتيار الكهربى.

9- تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل.

10- الوقاية من تشغيل الأجهزة الكهربائية ساعات طويلة مثل التكييفات والمراوح التى ينجم عنها الحرائق.

11- عدم استخدام الأدوات الكهربائية الرخيصة أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام.

12- عدم استبدال وسيلة القطع والوصل (الحماية) عند ملاحظة خروج شرر منها أثناء العمل ويجب مراجعة الأحمال الكهربائية.