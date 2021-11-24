اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 04:18 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

السيطرة على حريق محدود بسبب سبرتاية داخل مستشفى السنطة بالغربية

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 03:05 م
السيطرة على حريق محدود بسبب سبرتاية داخل مستشفى السنطة بالغربية حريق -أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكن العاملين بمستشفى السنطة بمحافظة الغربية من السيطرة على حريق محدود داخل "السويتش" بسبب "سبرتاية.

 

وكان أحد العاملين بالمستشفى قد اشعل الـ"سبرتاية" لإعداد مشروبات ساخنة نظرا لحظر استخدام السخانات الكهربائية، فاشتعلت النيران بعد انفجارها، وتم التعامل معها والسيطرة عليها في الحال قبل أن تمتد للغرفة، وتم إخطار مديرية الصحة بالواقعة.

 

وتشترط إدارة الحماية المدنية مجموعة من الإجراءات الوقائية أهمها:

1التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربائى قبل تشغيله.

2قطع التيار كهربائى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.

3صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.

4التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية مدخلة فى الأنابيب المعزولة.

5لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربائى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز.

6تجتب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد.

7لا تضع الأثاث فوق الأسلاك الكهربائية أو أسفل السجاد أو الموكيت.

8لا توصل أى جهاز كهربائى بمصدر واحد للتيار الكهربى.

9تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل.

10الوقاية من تشغيل الأجهزة الكهربائية ساعات طويلة مثل التكييفات والمراوح التى ينجم عنها الحرائق.

11عدم استخدام الأدوات الكهربائية الرخيصة أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام.

12عدم استبدال وسيلة القطع والوصل (الحماية) عند ملاحظة خروج شرر منها أثناء العمل ويجب مراجعة الأحمال الكهربائية.


محافظة الغربية

مستشفى السنطة

حريق مستشفى السنطة

صحة الغربية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة