اليوم السابع
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السفير أشرف راشد يؤدى اليمين القانونية لانتخابه عضوا بلجنة حكماء الكوميسا مجددا

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 02:53 م
السفير أشرف راشد يؤدى اليمين القانونية لانتخابه عضوا بلجنة حكماء الكوميسا مجددا السفير أشرف راشد
كتبت ريهام الباشا

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أدى السفير أشرف راشد مستشار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للعلاقات الدولية، ورئيس لجنة الحكماء بمنظمة السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي "كوميسا"، اليمين القانونية أمام قمة الكوميسا التي عقدت أمس برئاسة فخامة الرئيس السيسي، لانتخابه مجددا عضوا في لجنة الحكماء بالمنظمة ممثلا عن مصر للدورة القادمة، والتي كان يرأسها في دورتها الحالية.

وقال السفير راشد إن اللجنة معنية بتسوية النزاعات بين الدول الأعضاء في الكوميسا، عبر استراتيجية سبق إعدادها للقيام بعملية الوساطة، كما تعنى اللجنة أيضا بمتابعة الانتخابات التي تتم في الدول الأعضاء.

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التنظيم والادارة

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