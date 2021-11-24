السعودية تدين اقتحام الحوثيين مقر السفارة الأمريكية فى صنعاء

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أعربت وزارة الخارجية السعودية، الثلاثاء، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاقتحام الحوثى الإرهابية مقر سفارة الولايات المتحدة الأمريكية فى صنعاء باليمن الشقيق، واحتجازها عددًا من منسوبى السفارة والعاملين بها.

وأكدت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - أن هذا العمل الإجرامى الذى قامت به ميليشيا الحوثى الإرهابية يعد انتهاكاً صارخاً للأعراف والقوانين الدولية، مطالبة بسرعة الإفراج عن منسوبى السفارة الأمريكية.

وشددت على أهمية وقوف المجتمع الدولى بشكل حازم أمام الانتهاكات التى تقوم بها ميليشيا الحوثى الإرهابية فى اليمن الشقيق، وأهمية تنفيذ القرارات الدولية بالوصول إلى حل سياسى شامل يضمن الأمن والاستقرار لليمن وشعبه الشقيق.