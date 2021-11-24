الرئيس الأمريكى ونائبته يشاركان فى إعداد وجبات للمحتاجين فى عيد الشكر.. صور

ريهام عبد الله

شارك الرئيس الأمريكى جو بايدن، مع نائبته كامالا هاريس، وزوجته جيل بايدن، فى إعداد وجبات للمجتمع الأكثر احتياجا، فى احتفالات عيد الشكر، قائلا :"غالبًا ما يبرز موسم الأعياد أفضل ما فى الأمريكيين، المجتمعات التى تجتمع معًا لمساعدة المحتاجين".

ونشر الحساب الرسمى للرئيس الأمريكى جو بايدن، فى منشور عبر حسابه الرسمى بانستجرام :"غالبًا ما يبرز موسم الأعياد أفضل ما في الأمريكيين، المجتمعات التي تجتمع معًا لمساعدة المحتاجين، شاركت مع جيل بايدن، وكاميلا هاريس وزوجها، وانضممنا أمس إلى المطبخ المركزى فى واشنطن، لشكر المتطوعين ومساعدتهم في تجميع وجبات عيد الشكر للمجتمع".



المطبخ المركزى فى واشنطن



بايدن



جو بايدن وزوجته وكاميلا هاريس وزوجها



جو بايدن وكاميلا هاريس



جو بايدن

ومن جهة أخرى زار الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته جيل قاعدة فورت براج العسكرية بولاية نورث كارولينا للمشاركة في "حفل الأصدقاء" أو friendsgiving مع العسكريين وقوات الجيش وعائلاتهم، لتقديم وجبات الطعام خلال موسم عيد الشكر.