اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 11:17 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الرئيس الأمريكى ونائبته يشاركان فى إعداد وجبات للمحتاجين فى عيد الشكر.. صور

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 10:23 م
الرئيس الأمريكى ونائبته يشاركان فى إعداد وجبات للمحتاجين فى عيد الشكر.. صور جو بايدن ونائبته كامالا هاريس
ريهام عبد الله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شارك الرئيس الأمريكى جو بايدن، مع نائبته كامالا هاريس، وزوجته جيل بايدن، فى إعداد وجبات للمجتمع الأكثر احتياجا، فى احتفالات عيد الشكر، قائلا :"غالبًا ما يبرز موسم الأعياد أفضل ما فى الأمريكيين، المجتمعات التى تجتمع معًا لمساعدة المحتاجين".

ونشر الحساب الرسمى للرئيس الأمريكى جو بايدن، فى منشور عبر حسابه الرسمى بانستجرام :"غالبًا ما يبرز موسم الأعياد أفضل ما في الأمريكيين، المجتمعات التي تجتمع معًا لمساعدة المحتاجين، شاركت مع جيل بايدن، وكاميلا هاريس وزوجها، وانضممنا أمس إلى المطبخ المركزى فى واشنطن، لشكر المتطوعين ومساعدتهم في تجميع وجبات عيد الشكر للمجتمع".

المطبخ المركزى فى واشنطن
المطبخ المركزى فى واشنطن

 

بايدن
بايدن

 

جو بايدن وزوجته وكاميلا هاريس وزوجها
جو بايدن وزوجته وكاميلا هاريس وزوجها

 

جو بايدن وكاميلا هاريس
جو بايدن وكاميلا هاريس

 

جو بايدن
جو بايدن

ومن جهة أخرى زار الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته جيل قاعدة فورت براج العسكرية بولاية نورث كارولينا للمشاركة في "حفل الأصدقاء" أو friendsgiving مع العسكريين وقوات الجيش وعائلاتهم، لتقديم وجبات الطعام خلال موسم عيد الشكر.

وبعد كلمته التهنئة شارك الرئيس الأمريكي وزوجته السيدة الأولى جيل في توزيع عشاء عيد الشكر للعسكريين الحاضرين للحفل.

ونشر بايدن عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" فيديو خلال توزيع الوجبات، قائلا :"أنا وجيل نعرف عن كثب ما يعنيه أن تكون عائلة عسكرية ، ونحن ممتنون جدًا لكل ما يفعلونه. لقد كان شرفًا للاحتفال بعيد الشكر معهم الليلة الماضية في فورت براج"، فيما نشرت جيل صورة من الحفل، مصحوبة بتعليق :"نتشرف بخدمة من يخدم أمتنا"

 

جو بايدن

كاميلا هاريس

عيد الشكر

جيل بايدن

الرئيس الامريكى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

جو بايدن يحتفى بإقرار هيئة الدواء الأمريكية للجرعة الثالثة من لقاحات كورونا

السبت، 20 نوفمبر 2021 12:40 م

وعكة صحية تصادف عيد ميلاد الرئيس الأمريكى تثير التساؤل حول إمكانية خوضه فترة انتخابية ثانية.. جو بايدن الأكبر سنا يطفئ الشمعة الـ79 مع معاودة مهامه كرئيس للبلاد بعد تولى هاريس السلطة بشكل مؤقت

السبت، 20 نوفمبر 2021 11:30 ص

"جو بايدن" يهنئ الرئيس اللبناني بعيد الاستقلال

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 06:17 م

نائبة جو بايدن تحث قادة منتدى باريس للسلام على مواجهة عدم المساواة

السبت، 13 نوفمبر 2021 05:46 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة