بايدن وزوجته يوزعان الوجبات على العسكريين والمحتاجين فى عيد الشكر.. صور

كتبت مريم بدر الدين

زار الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته جيل قاعدة فورت براج العسكرية بولاية نورث كارولينا للمشاركة في "حفل الأصدقاء" أو friendsgiving مع العسكريين وقوات الجيش وعائلاتهم، لتقديم وجبات الطعام خلال موسم عيد الشكر.



بايدن يوزع الوجبات علي العسكريين

وبعد كلمته التهنئة شارك الرئيس الأمريكي وزوجته السيدة الأولى جيل في توزيع عشاء عيد الشكر للعسكريين الحاضرين للحفل.

ونشر بايدن عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" فيديو خلال توزيع الوجبات، قائلا :"أنا وجيل نعرف عن كثب ما يعنيه أن تكون عائلة عسكرية ، ونحن ممتنون جدًا لكل ما يفعلونه. لقد كان شرفًا للاحتفال بعيد الشكر معهم الليلة الماضية في فورت براج"، فيما نشرت جيل صورة من الحفل، مصحوبة بتعليق :"نتشرف بخدمة من يخدم أمتنا".

Jill and I know firsthand what it means to be a military family, and we’re so grateful for everything they do. It was an honor to celebrate an early Thanksgiving with them last night at Fort Bragg. pic.twitter.com/XQMejI6Rbu — President Biden (@POTUS) November 23, 2021



جيل بايدن

كما توجه الرئيس جو بايدن وزوجته ونائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس وزوجها دوج إمهوف لمطبخًا محليًا للطعام في إعداد وجبات عيد الشكر لسكان العاصمة المحتاجين قبل مغادرة المدينة لاستئناف تقاليدهم العائلية المتمثلة في قضاء العطلة في جزيرة نانتوكيت الصغيرة في ماساتشوستس .



بايدن

وتوجه الرئيس الأمريكى جو بايدن بصحبة زوجته جيل بايدن إلى جزيرة ناتوكيت بولاية ماساتشوستس أمس الثلاثاء، لبدء الاحتفال بعيد الشكر، وهو عطلة سنوية أمريكية يجرى الاحتفال بها فى الخميس الأخير من نوفمبر.