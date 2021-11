بايدن وزوجته يوزعان الوجبات على العسكريين والمحتاجين فى عيد الشكر.. صور

زار الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته جيل قاعدة فورت براج العسكرية بولاية نورث كارولينا للمشاركة في "حفل الأصدقاء" أو friendsgiving مع العسكريين وقوات الجيش وعائلاتهم، لتقديم وجبات الطعام خلال موسم عيد الشكر.

وبعد كلمته التهنئة شارك الرئيس الأمريكي وزوجته السيدة الأولى جيل في توزيع عشاء عيد الشكر للعسكريين الحاضرين للحفل.

ونشر بايدن عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" فيديو خلال توزيع الوجبات، قائلا :"أنا وجيل نعرف عن كثب ما يعنيه أن تكون عائلة عسكرية ، ونحن ممتنون جدًا لكل ما يفعلونه. لقد كان شرفًا للاحتفال بعيد الشكر معهم الليلة الماضية في فورت براج"، فيما نشرت جيل صورة من الحفل، مصحوبة بتعليق :"نتشرف بخدمة من يخدم أمتنا".

Jill and I know firsthand what it means to be a military family, and we’re so grateful for everything they do. It was an honor to celebrate an early Thanksgiving with them last night at Fort Bragg. pic.twitter.com/XQMejI6Rbu