اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 03:36 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

بايدن وزوجته يوزعان الوجبات على العسكريين والمحتاجين فى عيد الشكر.. صور

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 03:06 م
بايدن وزوجته يوزعان الوجبات على العسكريين والمحتاجين فى عيد الشكر.. صور بايدن وزوجته يقدمان الوحبات للعسكرين
كتبت مريم بدر الدين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

زار الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته جيل قاعدة فورت براج العسكرية بولاية نورث كارولينا للمشاركة في "حفل الأصدقاء" أو friendsgiving مع العسكريين وقوات الجيش وعائلاتهم، لتقديم وجبات الطعام خلال موسم عيد الشكر.

بايدن يوزع الوجبات علي العسكرين
بايدن يوزع الوجبات علي العسكريين

وبعد كلمته التهنئة شارك الرئيس الأمريكي وزوجته السيدة الأولى جيل في توزيع عشاء عيد الشكر للعسكريين الحاضرين للحفل.

ونشر بايدن عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" فيديو خلال توزيع الوجبات، قائلا :"أنا وجيل نعرف عن كثب ما يعنيه أن تكون عائلة عسكرية ، ونحن ممتنون جدًا لكل ما يفعلونه. لقد كان شرفًا للاحتفال بعيد الشكر معهم الليلة الماضية في فورت براج"، فيما نشرت جيل صورة من الحفل، مصحوبة بتعليق :"نتشرف بخدمة من يخدم أمتنا".

جيل بايدن
جيل بايدن

كما توجه الرئيس جو بايدن وزوجته ونائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس وزوجها دوج إمهوف لمطبخًا محليًا للطعام في إعداد وجبات عيد الشكر لسكان العاصمة المحتاجين قبل مغادرة المدينة لاستئناف تقاليدهم العائلية المتمثلة في قضاء العطلة في جزيرة نانتوكيت الصغيرة في ماساتشوستس .

بايدن
بايدن

وتوجه الرئيس الأمريكى جو بايدن بصحبة زوجته جيل بايدن إلى جزيرة ناتوكيت بولاية ماساتشوستس أمس الثلاثاء، لبدء الاحتفال بعيد الشكر، وهو عطلة سنوية أمريكية يجرى الاحتفال بها فى الخميس الأخير من نوفمبر.


جو بايدن

جيل بايدن

كامالا هاريس

عيد الشكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة