الدولة تفى بوعودها تجاه متضررى الطقس بأسوان فى وقت قياسى.. صور

أسوان - صلاح المسن





كما استقبلت محافظة أسوان قوافل مساعدات من الجمعيات الأهلية تتضمن أثاثات ومفروشات وأجهزة معمرة كهربائية ومستلزمات منزلية من أجل التجهيز الشامل لـ180 وحدة سكنية بحى السلام لتكون جاهزة لاستقبال المواطنين الراغبين في الإقامة الآمنة والمستقرة، والتي توفر لهم معيشة كريمة لحين الانتهاء من إعادة إعمار منازلهم في المناطق المتضررة من السيول.



وتابعت الحكومة تداعيات السيول على أهالي القرى المتضررة بأسوان والاستجابة لجميع مطالب الأسر التي تضررت وإعادة حياتهم لطبيعتها والبدء في بناء منازلهم التي انهارت.



ويجري تنفيذ الإجراءات الخاصة باحتواء تداعيات أزمة السيول بأسوان ودعم الأسر المتضررة والتنسيق الجاري بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية لإعادة بناء وتأهيل المنازل التي تضررت جراء السيول التي تعرضت لها المحافظة والمتابعة اليومية من القيادة السياسية ورئيس الوزراء لمستجدات الوضع في القرى التي تعرضت فيها المنازل للانهيار الكلي أو الجزئي. بعد السيول الجارفة التي شهدتها أسوان مؤخرا، أوفت الدولة بوعودها في وقت قياسي من أجل احتوء تداعيات السيول التي ضربت عدة قري ونجوع بأسوان، مدعومة بجهود المجتمع المدني والقطاع الخاص في ملحمة وطنية رائعة، وجرى التأكيد على جاهزية الوحدات السكنية بحى السلام بطريق العلاقى لاستضافة الأسر المتضررة من تداعيات السيول التي شهدتها المحافظة مؤخرا، وهو الذى يأتي ضمن الاستعدادات التي قامت بها الأجهزة التنفيذية لمواجهة مثل هذه الأزمات.كما استقبلت محافظة أسوان قوافل مساعدات من الجمعيات الأهلية تتضمن أثاثات ومفروشات وأجهزة معمرة كهربائية ومستلزمات منزلية من أجل التجهيز الشامل لـ180 وحدة سكنية بحى السلام لتكون جاهزة لاستقبال المواطنين الراغبين في الإقامة الآمنة والمستقرة، والتي توفر لهم معيشة كريمة لحين الانتهاء من إعادة إعمار منازلهم في المناطق المتضررة من السيول.وتابعت الحكومة تداعيات السيول على أهالي القرى المتضررة بأسوان والاستجابة لجميع مطالب الأسر التي تضررت وإعادة حياتهم لطبيعتها والبدء في بناء منازلهم التي انهارت.ويجري تنفيذ الإجراءات الخاصة باحتواء تداعيات أزمة السيول بأسوان ودعم الأسر المتضررة والتنسيق الجاري بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية لإعادة بناء وتأهيل المنازل التي تضررت جراء السيول التي تعرضت لها المحافظة والمتابعة اليومية من القيادة السياسية ورئيس الوزراء لمستجدات الوضع في القرى التي تعرضت فيها المنازل للانهيار الكلي أو الجزئي.

وكذلك إيواء الأسر المتضررة من السيول من خلال تجهيز الوحدات السكنية لهم وتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين والخدمات الأساسية واليومية لهم، إضافة لإجراءات توزيع المساعدات العينية والمالية على المتضررين.

كما جهزت محافظة أسوان الوحدات السكنية اللازمة بحي السلام بمنطقة العلاقي لتسكين الأسر المتضررة من تداعيات السيول، وتجهيز تلك الوحدات بالأثاث والمفروشات والأجهزة الكهربائية والمستلزمات المنزلية بالتعاون والتنسيق مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، والتشديد على عدم السماح لإعادة إنشاء أي منازل في مخرات السيول، وتشكيل لجنة لمتابعة هذا الملف وضبط آلية صرف المساعدات العينية والمالية وضمان وصول الدعم للأسر المتضررة.

واستقبلت أسوان قوافل المساعدات والتجهيزات المنزلية من بعض الأحزاب والجمعيات لمواجهة تداعيات السيول وكما تم إعطاء الأولوية لسرعة إيواء الأسر المتضررة من خلال تجهيز الوحدات السكنية بحى السلام في وقت قياسى ، بالإضافة إلى توزيع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى على 14 قرية ومنطقة متضررة بعد عرض تدخلهم سواء بالمساعدات العينية أو بإعادة إنشاء المنازل التي شهدت انهيارا كليا باستثناء المنازل الواقعة في مخرات السيول أو التي صدر لها قرارات إزالة بسبب تعدى أصحابها على أراضى الدولة، جدير بالذكر أن محافظة أسوان لا تتعامل مباشرة مع قوافل المساعدات التي وصلت من صندوق تحيا مصر ومؤسسة حياة كريمة، أو الأحزاب السياسية والمجتمع المدنى ولكن التعامل يتم من خلال الجمعيات الأهلية وبإشراف من مديرية التضامن الاجتماعى، وبمتابعة من اللجنة الإشرافية على جهود احتواء تداعيات السيول.

كما شاركت إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال فى أسوان بإيجابية في تخفيف الأضرار والتلفيات لمنازل العاملين بالشركة، والتي تضررت جراء تعرضها للسيول، حيث تبرعت الشركة بمبلغ مليون جنيه مساهمة منها في معالجة الآثار التي خلفتها السيول، خاصة في أعمال إعادة الإعمار بإنشاء منازل جديدة للأسر المتضررة من الانهيار الكلى أو أعمال الترميمات للانهيار الجزئى، ومن منطلق المسئولية الاجتماعية للشركة فقد وفرت 8 وحدات سكنية للعاملين غير المقيمين بالمدينة السكنية للمصنع، والذين تضررت منازلهم بشكل كلى، بجانب صرف تعويضات مالية تصل إلى 15 ألف جنيه للعاملين المتضررين من تعرض منازلهم لانهيار جزئى وحدوث تلفيات للأثاثات أو الفرش أو الأجهزة الكهربائية.

على جانب آخر، عملت أجهرة المحافظة ومياه الشرب والصرف الصحي، فى احتواء آثار الأمطار من خلال مواصلة أعمال سحب تراكمات مياه الأمطار بشوارع وطرق المدن المختلفة، ليلا ونهارًا، بقيام مجالس المدن بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بإزالة تجمعات مياه الأمطار بالطرق الداخلية والشوارع.