الجامعة العربية تشارك غدا فى حملة لمناهضة العنف ضد المرأة بإنارة مبناها باللون البرتقالى

بيشوى رمزى

تنظم جامعة الدول العربية، غدا الخميس، فعالية، إنارة المبنى الخاص بها، فى القاهرة، باللون البرتقالى، وذلك تضامناً مع حملة "العالم برتقالي"، للتوعية بالعنف ضد المرأة.

وتأتى الفعالية تحت عنوان "الرجال والنساء معا، حان وقت العمل"، وذلك فى إطار حملة تستمر لمدة 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة والتي تنطلق في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة في 25 نوفمبر وتنتهي في 10 ديسمبر الموافق لليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وبحسب بيان صادر عن الجامعة العربية، فإن الفعالية الخاصة بإطلاق حملة الـ16 يوماً من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة لعام 2021 تأتى مع استمرار أزمة الوباء والتي يترتب عليها تبعات صحية واقتصادية واجتماعية غير مسبوقة، والتي اثمرت عن ظاهرة مخفية في ظل جائحة الكورونا وهي "جائحة الظل".. جائحة العنف المتفاقم المرتكب ضد الفتيات والنساء.

وفى ضوء هذا السياق واستكمالا لجهود الأمانة العامة وللعام الثالث على التوالي تقوم جامعة الدول العربية - القطاع الاجتماعي- إدارة المرأة والاسرة والطفولة، بإنارة المبنى العريق للأمانة العامة، غدا الخميس، في حدث تاريخي باللون البرتقالي بالتعاون مع المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية والمكتب الإقليمي للدول العربية لصندوق الأمم المتحدة للسكان والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.