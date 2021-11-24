التموين: إنشاء 7 مستودعات بالشراكة مع القطاع الخاص باستثمارات 30 مليار جنيه

كتب أيمن رمضان

قال الدكتور إبراهيم العشماوي، مساعد أول وزير التموين ، إن الوزارة انتهت اليوم من الموافقة النهائية لإنشاء وإدارة وتشغيل مستودعات ومخازن استراتيجية بالشراكة مع القطاع الخاص، وتابع: "إذاً الحكومة تتوأم مع القطاع الخاص لبناء وإدارة وتشغيل 7 مستودعات استراتيجية على مستوى الجمهورية لتأمين احتياجات البلاد من السلع وضمان وإمداد 28 سلعة لكافة ربوع البلاد".

وأضاف "عشماوى" خلال حواره ببرنامج "صالة التحرير"، الذى تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر قناة "صدى البلد"، أن حجم الاستثمارات المقدرة لهذه المخازن تصل لـ30 مليار جنيه، مشيراً إلى أن هذه المستودعات ستدار بأفضل تكنولوجيا على مستوى المنطقة بالكامل، وهو ما يعد نقلة نوعية.

وأشار "عشماوى"، إلى أن الوزارة تضخ 4 آلاف طن سكر، و3 آلاف طن زيت وألف طن مكرونة يومياً، لتوفير احتياجات المواطنين المستحقين للدعم، وتابع: "عدد المستفادين من الدعم السلعى 64 مليون مواطن وفى الخبز 72 مليون مواطن..لـ 21 مليون بطاقة تموينية بالبلاد".