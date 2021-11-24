"التعليم" توقع بروتوكولاً مع شركتين لتوفير فرص عمل لخريجى التعليم الفنى

كتب محمود طه حسين

وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بروتوكول تعاون مع شركة "شغلني للمواقع الإلكترونية"، لتوفير فرص عمل وتدريبات ل طلاب وخريجي التعليم الفني، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتطوير التعليم الفني.

وقع البروتوكول الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، وعمر خليفة، العضو المنتدب لشركة "شغلني للمواقع الإلكترونية"، والمهندسة انجي الصبان الرئيس التنفيذي لشركة فيكتوري لينك – مصر للبرمجيات.

وفي هذا السياق، قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة تعمل دائمًا على دعم كافة المبادرات التي تساهم في النهوض والارتقاء بمنظومة التعليم الفني، وتوفير الدعم والمساندة اللازمة لطلاب وخريجي مدارس التعليم الفني بكافة أنواعه وخاصة التعليم المزدوج.

وأكد مجاهد على دور العمالة الفنية في دعم ورفعة الاقتصاد الوطني، وتنفيذ المشروعات القومية التي تقوم بها الحكومة المصرية في مختلف المجالات الصناعية والعمرانية والزراعية وغيرهم، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، وتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات.

وقال عمر خليفة، العضو المنتدب لشركة "شغلني للمواقع الإلكترونية"، أنه تم ملاحظة طلب المصانع والشركات المتزايد للعمالة الفنية المدربة، من خلال موقع شغلني، ووجدنا أنه من الضروري عند قيامنا بترشيح راغبي العمل للوظائف الفنية، إعطاء الأولوية لخريجي التعليم الفني وذلك لجدارتهم لشغل تلك الوظائف.

وأضاف عمر، أننا نهدف من هذا البروتوكول إلي توفير فرص عمل ملائمة وفرص تدريبية لخريجي وطلاب مدارس التعليم الفني، وذلك لسد الفجوة بين التعليم الفني وسوق العمل، وساعدنا على تنفيذ هذا البروتوكول اهتمام الدولة حاليًا بتطوير التعليم الفني ومناهجه ودعمه لربطه بسوق العمل.

وعبرت المهندسة انجي الصبان الرئيس التنفيذي لشركة فيكتوري لينك – مصر للبرمجيات، عن فخرها بالشراكة في مثل هذه المبادرة التي تعتبر خطوة هامة لتمكين الشباب ولاسيما الفنيين الذي يمثلون البنية التحتية من القوى البشرية لأية دولة، وأشارت إلى أهمية هذا المشروع الذي يخدم 2.5%؜ من الشعب المصري حيث يغطي 2.5 مليون شاب من العمالة الفنية، ويوفر لهم منصة مثالية للوصول إلى أنسب وظائف تتوافق مع مؤهلاتهم الفنية.