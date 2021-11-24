"التعليم" توجه الطلاب بالاستفادة من مكتبة الفيديوهات للمناهج فى المواد الدراسية

كتب محمود طه حسين

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الطلاب بضرورة الاستفادة بمكتبة الفيديوهات الغنية للمراجعات والمناهج الدراسية (في كل المواد) من الصف الثالث الإعدادي وحتى الثالث الثانوي، على المنصة الإلكترونية، من خلال الاشتراك في المنصة بشكلها الجديد.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وجهت جميع طلاب الصف الثالث الثانوي بأنه يمكن التعرف على دليلك الدراسي لهذا العام، موضحة أنه يمكنك الوصول إلى مخرجات التعلم وكيفية التحضير لفهمها لكل مواد الصف الثالث الثانوي بشعبتيه العلمي والأدبي، وتشمل الملفات مواد: اللغة العربية ـ علم الإجتماع - علم النفس ـ الفلسفة ـ التاريخ ـ الجغرافيا ـ إحصاء ـ تفاضل وغيرها.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم، يأتى ذلك فى إطار مساعدة أبنائنا الطلاب على المذاكرة المنتجة والتي تساعد على أفضل أداء لطرق التقييم الجديدة.