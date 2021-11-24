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التعليم: أكثر من 95% من العاملين بالتعليم قبل الجامعى تلقوا لقاح كورونا

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 06:46 م
التعليم: أكثر من 95% من العاملين بالتعليم قبل الجامعى تلقوا لقاح كورونا تطعيم بلقاح كورونا أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن أعداد العاملين بالتعليم قبل الجامعي الذين تلقوا لقاح التطعيم ضد فيروس كورونا، لافتة إلى أن أعداد العاملين بجميع المديريات التعليمية الحاصلين على لقاح التطعيم، حتى الآن، يبلغ (1514541) بنسبة 95%، ويبلغ عدد المسجلين لتلقى اللقاح (55486) بنسبة 3%، من إجمالى (1597640) عدد العاملين على مستوى مديريات التربية والتعليم فى الـ 27 محافظة.
 
وأوضحت الوزارة، فى بيان اليوم، أن ذلك يأتى فى إطار الحرص على سلامة جموع العاملين بالمنظومة التعليمية والطلاب، لافتة إلى أن عدد العاملين الجارى تسجيلهم (27613) بنسبة 2%، بينهم من لديه مانع طبي من تلقي اللقاح، وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة.
 
 

لقاح كورونا

فيروس كورونا

تطعيم العاملين بالتعليم

التربية والتعليم

لقاحات كورونا

تطعيم المدرسين

اليوم السابع بلس

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