اليوم السابع
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الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 03:14 م
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التحفظ على 3 آلاف إطار دراجة نارية وتوك توك بعلامات تجارية غير مسجلة بالغربية

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 02:20 م
التحفظ على 3 آلاف إطار دراجة نارية وتوك توك بعلامات تجارية غير مسجلة بالغربية إطارات كاوتش - أرشيفية
الغربية ـ مصطفى عادل

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تمكنت حملة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية برئاسة المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين من ضبط مخزن بدون ترخيص بطنطا بداخله 3 آلاف إطار دراجات نارية توك توك واسكوتر تابعة لأحد المصانع الشهيرة تحمل علامات تجارية غير مسجلة وبدون تواريخ انتاج محفورة على المنتج وغير مطابقه للمواصفات القياسية المتعرف عليها.

كان وكيل وزارة التموين قد وجه بتكثيف الحملات التفتيشية على المصانع المختلفة لمحاربة الغش التجارى وجشع التجار وتشكلت حملة من مفتشى إدارة الرقابة التموينية بالمديرية ضمت كلا من محمد الخولى، السيد أحمد الحواله، محمود برغوث المفتشين بالإدارة بالاشتراك مع الإدارة العامة للتجارة الداخلية.

وأسفرت الحملة عن ضبط مخزن بدون ترخيص بداخله 3 آلاف إطار دراجات نارية توك توك واسكوتر تابعة لأحد المصانع الشهيرة تحمل علامات تجارية غير مسجلة وبدون تواريخ إنتاج محفورة على المنتج وغير مطابقه للمواصفات القياسية المتعرف عليها، تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.


محافظة الغربية

تموين الغربية

إطارات كاوتش

طنطا

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