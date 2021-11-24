البنك الدولى يناقش تداعيات جائحة كورونا على الاقتصادات العالمية

كتب عبد الحليم سالم

يناقش البنك الدولى فى ندوة على مدار اليوم وغدا، تداعيات الجائحة على الاقتصادات العالمية، خاصة، اقتصادات شرق آسيا والمحيط الهادئ، وذلك فى إطار الجهود الدولية للتعامل مع تداعيات جائحة كورونا.

تتضمن الندوة بحسب ما نشره موقع البنك الدولى دراسات مركز أبحاث مكتب كبير الاقتصاديين في شرق آسيا والمحيط الهادئ، حيث ستغطي التحليل المفاهيمي والتجريبي الذي يمكن الوصول إليه لطلاب الاقتصاد والاقتصاديين والباحثين وغيرهم من المهتمين بهذا المجال، بهدف المساعدة في فهم ما حدث خلال العامين الماضيين، ولماذا، وماذا يمكن توقعه وما يمكن فعله، فيما يتعلق بالجائحة.

وحول أبرز القضايا المطروحة، ذكر الموقع الرسمى إنه سيتم مناقشة "التأثير الاقتصادي على نطاق واسع: الاقتصاد الكلي للوباء والآثار المترتبة على السياسة الكلية"، وسيتم مناقشة "الشركات والتكنولوجيا: الاقتصاد الجزئي للشركات في حالة الأزمات والتعافي والنمو"، وكذلك "الأسر: الاقتصاد الجزئي لأسواق العمل والتعليم والصحة وعدم المساواة"، وأخيرا "العولمة: الاقتصاد الدولي للتجارة وسلاسل التوريد في السلع والخدمات".