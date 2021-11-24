البترول: مصر لا تتوانى فى تقديم الدعم للمساهمة فى تنمية الاقتصاد الفلسطيني

كتبت - مروة الغول

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات ثنائية مع الدكتور محمد مصطفى مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني، لبحث دعم وتعزيز التعاون المشترك فى مجالات البترول والغاز الطبيعى، وذلك على هامش المشاركة فى الاجتماع الوزاري السادس لمنتدى غاز شرق المتوسط والذى تستضيف فعالياته القاهرة غداً الخميس.

وأوضح الملا أن المباحثات تناولت طرح أفكار ورؤى لدعم التعاون المشترك فى قطاع الطاقة والثروات والمصادر الطبيعية، خاصة صناعة الغاز الطبيعي .

وأكد الملا أن مصر لا تتوانى فى تقديم كافة أوجه الدعم للمساهمة فى تنمية الاقتصاد الفلسطيني، مشيراً إلى أهمية منتدى غاز شرق المتوسط فى تسهيل استغلال الدول الأعضاء من مواردها من الغاز الطبيعي.

من جانبه صرح د. محمد مصطفى مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الاقتصادية أنه تم استعراض موقف إجراءات تنفيذ المشروعات التي تمت مناقشتها خلال الفترة الماضية من أجل تحقيق الاستفادة المثلى للاقتصاد الفلسطيني، مشيراً إلى أهمية الخبرات المصرية التي سيكون لها دور مهم لتفعيل أوجه التعاون التى سيتم الاتفاق عليها.



