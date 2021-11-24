اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 08:55 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

البترول: مصر لا تتوانى فى تقديم الدعم للمساهمة فى تنمية الاقتصاد الفلسطيني

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 07:58 م
البترول: مصر لا تتوانى فى تقديم الدعم للمساهمة فى تنمية الاقتصاد الفلسطيني جلسة مباحثات
كتبت - مروة الغول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات ثنائية مع الدكتور محمد مصطفى مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني، لبحث دعم وتعزيز التعاون المشترك فى مجالات البترول والغاز الطبيعى، وذلك على هامش المشاركة فى الاجتماع الوزاري السادس لمنتدى غاز شرق المتوسط والذى تستضيف فعالياته القاهرة غداً الخميس.

وأوضح الملا أن المباحثات تناولت طرح أفكار ورؤى لدعم التعاون المشترك فى قطاع الطاقة والثروات والمصادر الطبيعية، خاصة صناعة الغاز الطبيعي .

وأكد الملا أن مصر لا تتوانى فى تقديم كافة أوجه الدعم للمساهمة فى تنمية الاقتصاد الفلسطيني، مشيراً إلى أهمية منتدى غاز شرق المتوسط فى تسهيل استغلال الدول الأعضاء من مواردها من الغاز الطبيعي.

من جانبه صرح د. محمد مصطفى مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الاقتصادية أنه تم استعراض موقف إجراءات تنفيذ المشروعات التي تمت مناقشتها خلال الفترة الماضية من أجل تحقيق الاستفادة المثلى للاقتصاد الفلسطيني، مشيراً إلى أهمية الخبرات المصرية التي سيكون لها دور مهم لتفعيل أوجه التعاون التى سيتم الاتفاق عليها.

 

البترول
 

 


البترول

الغاز

فلسطين

وزارة البترول

منتدي غاز شرق المتوسط

اعمار غزة

دعم فلسطين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

البترول: العلاقات المصرية البلغارية تتسم بالتقارب الشديد وحرص الجانبين على دعمها

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 12:11 م

بروتوكول تعاون بين بتروجت وبكتل الأمريكية فى مجال تدريب الكوادر البشرية

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 09:57 ص

تنفيذ 7 مشروعات جديدة.. أهم نتائج البرنامج الجارى لتطوير مصافى التكرير

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 04:00 ص

كيف استطاع السـوق العالمي للغاز استرداد عافيته بقوة خلال الربع الثالث من 2021؟

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 08:00 ص

البترول: الشبكة القومية للغازات لها دور مميز بدعم مشروعات التنمية غير المسبوقة

الأحد، 21 نوفمبر 2021 10:01 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة