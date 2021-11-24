البابا تواضروس يهنئ الأقباط الأرثوذكس ببدء صوم الميلاد المجيد

كتب: محمد الأحمدى

هنأ قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أبناءه ببدء صوم الميلاد المجيد الذي يبدأ غدًا الخميس، معربًا عن أمنياته أن يكون الصوم فرصة لأن تستعد القلوب لاستقبال السيد المسيح وتجدد العهود معه.

جاء ذلك في بداية العظة الأسبوعية لقداسته في اجتماع الأربعاء، والتي ألقاها مساء اليوم من كنيسة التجلي بمركز لوجوس البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، وقال قداسة البابا في تهنئته: "في البداية أحب أهنئكم ببداية صوم الميلاد المجيد، الصوم الذي نعتبره أول أصوام السنة الكنسية، ونختم به السنة ونستقبل به العام الجديد وعيد ميلاد ربنا يسوع المسيح. وهو صوم يبدأ في النصف الثاني من شهر هاتور وبيستكمل خلال شهر كيهك حتى يوم ٢٩ منه. وهو تذكار صوم موسى النبي لاستلام لوحي الشريعة، وأضافت عليه الكنيسة من القرن العاشر ثلاثة أيام تذكار نقل جبل المقطم.

وتابع: " ولأن نقل الجبل كان عملا مستحيلا، فأحيانًا نسمي هذا الصوم "صوم المستحيلات". فبنصلي ونرفع قلبنا فيه بالتسابيح والصلوات والقراءات الكتابية، والمدايح اللي كلنا بنحبها، ويبقى قلبنا مستعد مع بداية السنة الجديدة".