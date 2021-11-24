اليوم السابع
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الكنيسة الأرثوذكسية تفتتح كاتدرائية مار مينا والبابا كيرلس بالعاشر من رمضان

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 12:27 م
الكنيسة الأرثوذكسية تفتتح كاتدرائية مار مينا والبابا كيرلس بالعاشر من رمضان إفتتاح الكاتدرائية
كتب: محمد الأحمدى

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افتتح الأنبا مقار أسقف الشرقية ومدينة العاشر من رمضان للأقباط الأرثوذكس، كاتدرائية الشهيد مارمينا والقديس البابا كيرلس السادس بالحى الـ 16 بمدينة العاشر من رمضان، ثم صلى القداس الإلهى فيها.

وقام نيافته بتطييب رفات الشهيد مار مينا، ودشن مجامر وأوانى الخدمة، حيث ابتدأت أعمال الحفر والبناء بالكنيسة في عام 2019 بعد صدور قرار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك لخدمة شعب منطقة ابنى بيتك.

وبدأت اليوم الأربعاء الكنيسة الأرثوذكسية صوم الميلاد حتى يوم 7 يناير المقبل، حيث تصوم الكنيسة لاستقبال ميلاد يسوع المسيح، كما صام موسى 40 يوما قبل أن يتسلم كلمة الله المكتوبة، حسبما ذكر كتاب السنكسار، كما تصوم 3 أيام تذكار معجزة نقل جبل المقطم فى وقت القديس سمعان الخراز.

ويعتبر صوم الميلاد من صيام الدرجة الثانية، لأن العقيدة المسيحية تسمح خلاله بأكل السمك، عدا يومى الأربعاء والجمعة.

و"صوم الميلاد" من الدرجة الثانية، خلال فترة صوم الميلاد تسمح الكنيسة بتناول السمك، على خلاف الصوم الكبير الذى ينتهى بعيد القيامة، تمنع فيه الكنيسة تناول الأسماك تمامًا، لأنه يعد صومًا من أصوام الدرجة الأولى، وقد سمحت الكنيسة بأكل السمك في بعض الأصوام للتخفيف عن الأقباط بسبب كثرة أيام الصوم واحتياج البعض للبروتين الحيواني.

وستكون طقوس الصوم مختلفة هذا العام بشكل نسبى، بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا، إذ ستقام غالبية الصلوات وفقًا لإجراءات احترازية، على رأسها حضور أعداد محدودة.

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العاشر من رمضان

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