الاتحاد الأوروبى يخصص 11 مليار يورو لدعم تعافى الدول الأعضاء من أثار كورونا

كتبت: هناء أبو العز

أعلنت المفوضية الأوروبية تخصيص 11 مليار يورو بموجب سياسة التماسك في جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة، لدعم إعادة التعافى 2022 .

تأتي هذه الأموال، بالإضافة إلى ما يقرب من 40 مليار يورو تم توفيرها في عام 2021، وستكون الدول الأعضاء قادرة على مواصلة تنفيذ تدابير التعافي، من خلال زيادة مرونة الرعاية الصحية والأعمال التجارية ودعم الفئات الأكثر ضعفًا، مع المساهمة أيضًا في الأولويات الخضراء والرقمية من أجل انتعاش ذكي ومستدام ومتماسك.

وقالت مفوضة التماسك والإصلاحات، إليسا فيريرا: "إن برنامج REACT-EU هو أداة نجاح لدعم التعافي من أزمة الفيروس التاجي وتنفيذ انتقال أخضر ورقمي عادل في الاتحاد الأوروبي، حيث قامت دول الاتحاد الأوروبي ببرمجة جميع موارد برنامج REACT-EU لعام 2021 تقريبًا ، والآن نحث الدول الأعضاء على تقديم تعديلات برامجها بسرعة إلى المفوضية لشريحة 2022 لاستيعابها في الوقت المناسب.

وقال مفوض الوظائف والحقوق الاجتماعية ، نيكولاس شميت: من دعم الباحثين عن عمل في بلجيكا إلى تمويل رعاية المسنين في بلغاريا ، قدمت REACT-EU مساهمة ملموسة في حياة الأوروبيين منذ بداية الأزمة، مع توفر 11 مليار يورو لعام 2022 ، يجب على الدول الأعضاء الاستمرار في تحقيق أقصى استفادة من هذا المصدر الإضافي للتمويل ".

ويتم إطلاق موارد REACT-EU على شريحتين من أجل الحصول على التأثير الاجتماعي والاقتصادي المتطور للوباء، وتعتمد المخصصات على الناتج المحلي الإجمالي للبلدان والبطالة وبطالة الشباب. بالإضافة إلى ذلك ، يأخذ التقسيم في الاعتبار تأثير جائحة الفيروس التاجي على اقتصادات الدول الأعضاء وفقًا للبيانات الإحصائية اعتبارًا من 19 أكتوبر 2021.