اليوم السابع
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الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 01:41 م
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استمرار صرف معاشات نوفمبر لمن تخلفوا عن المواعيد المقررة

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 01:04 م
استمرار صرف معاشات نوفمبر لمن تخلفوا عن المواعيد المقررة وزارة التضامن الاجتماعى - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تواصل وزارة التضامن الاجتماعى صرف معاشات نوفمبر من فروع بنك ناصر الاجتماعىُ، وذلك لمن تخلفواعن الصرف فى المواعيد  المحددة.
 
يأتى ذلك فى الوقت الذى وجهت فيه  الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ  ورئيس مجلس ادارة بنك ناصر الاجتماعىُ بتيسر كافة الإجراءات لصرف معاشات نوفمبر من البنك خاصة لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المقررة، كذلك تغذية ماكينات الصراف الآلى لدى البنك، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته، مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء، لتحقيق الشمول المالى، وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.
 
كانت وزارة التضامن الاجتماعىُ قذ شكلت لجانا لمتابعة صرف معاشات نوفمبر من بنك ناصر  الاجتماعىُ وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية حيث تم الصرف وفقا بشكل منتظم لاصحاب المعاشات وكذلك المستفيدين من المعاشات. 
 
 
 

التضامن

صرف معاشات نوفمبر

طرق صرف المعاشات

بنك ناصر الاجتماعى

وزيرة التضامن

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