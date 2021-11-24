استعدادات أمنية مكثفة لتأمين افتتاح طريق الكباش فى الأقصر

كتب محمود عبد الراضي

تجري الأجهزة الأمنية استعدادات مكثفة لتأمين الحدث الأبرز "افتتاح طريق الكباش في الأقصر"، والمقرر انطلاقه فى تمام السابعة والنصف مساء غدٍ الخميس، وسط اهتمام عالمي.



وتعزز أجهزة الأمن من تواجدها في كافة أرجاء محافظة الأقصر، مع التواجد الشرطي الفعال في كافة الطرق والمحاور المؤدية لطريق الكباش.



وتحرص الأجهزة الأمنية على خلق أجواء آمنة للمواطنين والحضور لهذا الحفل الأسطوري الذي ينتظره العالم أجمع، مع تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الحدث بصفة لحظية.



وكانت محافظة الأقصر، شهدت علي مدار الأشهر القليلة الماضية أعمال تطوير مكثفة لرفع كفاءة البنية التحتية وتطوير وتجميل الكورنيش والشوارع والميادين بها، ومشروع ترميم صالة الأعمدة بمعابد الكرنك وتطوير نظم الإضاءة بمعبد الأقصر، وترميم قاعة الـ14 عامودا بمعبد الأقصر، والانتهاء من مشروع الكشف عن طريق المواكب الكبرى المعروف بـ"طريق الكباش".