إيقاف 3 منشآت متنوعة و رفع 22 حالة إشغال طريق فى حملة مكبرة بالإسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

شن حى وسط الإسكندرية ، حملة للتفتيش علي المحلات والصيدليات بحي وسط،حيث تم إيقاف تشغيل مطعم ومحلين ، اعدام 25 كجم اسماك ودواجن ،تحرير 18 محضر متنوع و4 انذرات،ورفع 22 حالة اشغال متنوع.



يأتى ذلك وفقا لتكليفات رجب النقيدي رئيس حي وسط،وفي إطار خطة المرور للتفتيش علي المطاعم،الكافيهات، المقاهي ،المحلات ،والصيدليات ،قامت حملة مكبرة بمشاركة كافة الجهات التنفيذية والإدارات المعنية بالحي للمرور بمنطقة الازاريطة .



وجابت الحملة شوارع: محمد مطاوع ، علي الخشخاني،الاسكندر الأكبر ، والسلطان حسين .، وأسفرت عن: إيقاف تشغيل عدد 3 منشات متنوعة ، اعدام 25 كجم اسماك مطهية وارز و هياكل دواجن نيئة لتغيرهم في الخواص ،تحرير عدد 3 محاضر أغذية لعدم توافر الاشتراطات الصحية، وعدم حمل شهادة صحية، وسحب 3 عينات للتحليل،تحرير 4 انذارات من التفتيش العمالي بمديرية القوي العاملة ،لمخالفة قوانين العمل ،وتحرير عدد 3 محاضر تموينية لعدم الاعلان عن الاسعار وعدم حمل شهادة صحية.



كما تم في السياق ذاته تحرير عدد 6 محاضر أمن صناعي لعدم تأمين بيئة العمل ضد اخطار الحريق والكهرباء،2 محضر رصد بيئي، لعدم توفير حاويات للقمامة ,4 محاضر شئون بيئة لمخالفة قانون البيئة، بالإضافة الي رفع 22 حالة اشغال متنوع .



شارك في الحملة من حي وسط :مساعد رئيس الحي للخدمات مدير العلاقات العامة، وكيل إدارة أشغال الطريق ،رئيس قسم الغلق بإدارة رخص المحلات،وادارات :شئون البيئة الرصد البيئي ،والايرادات.







اعمال الحملة



الحملة



جانب من الحملة



حملة مكبرة وسط الاسكندرية تسفر عن إيقاف 3 منشأت متنوعة و رفع 22 حالة إشغال طريق



حملة مكبرة وسط الاسكندرية









