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إنارة مقر هيئة الدواء بـ"الأزرق الفاتح" فى أسبوع التوعية بمضادات الميكروبات

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 09:34 م
إنارة مقر هيئة الدواء بـ"الأزرق الفاتح" فى أسبوع التوعية بمضادات الميكروبات إنارة مقر هيئة الدواء المصرية باللون الأزرق الفاتح
كتب وليد عبد السلام

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شاركت هيئة الدواء المصرية، في الأسبوع العالمي للتوعية بمضادات الميكروبات، وذلك لإلقاء الضوء على أهمية تضافر جهود الدولة والمؤسسات والأفراد للعمل على الحد من مقاومة مسببات الأمراض لمضادات الميكروبات.

وأعلنت هيئة الدواء المصرية، إنارة مقرها باللون الأزرق الفاتح، في إطار حملة Go Blue التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية، وذلك بالتزامن مع الأسبوع العالمي للتوعية بمضادات الميكروبات، كما نظمت الهيئة عدة فعاليات توعوية عن خطورة حدوث مقاومة المضادات الحيوية وأسبابها وكيفية تجنبها.
 
وأكدت هيئة الدواء المصرية، أن ذلك يأتي في إطار جهود هيئة الدواء المصرية لرفع الوعي المجتمعي والمؤسسي، والتوعية بخطورة مقاومة مضادات الميكروبات وآثارها السلبية على صحة الفرد والمجتمع والدول.
 
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هيئة الدواء المصرية
 
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إنارة مقر هيئة الدواء المصرية باللون الأزرق الفاتح
 
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إنارة مقر هيئة الدواء المصرية باللون الأزرق الفاتح
 
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إنارة مقر هيئة الدواء المصرية باللون الأزرق الفاتح

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