إغلاق 5 منشآت مخالفة ورفع 74 حالة إشغال طريق بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شن حي ثان المنتزه شرق الإسكندرية، حملات رقابية مكبرة على الأسواق، أسفرت عن إعدام 15 كجم مخللات مجهولة المصدر و5 كجم زبيب منتهية الصلاحية، وإغلاق 5 منشآت مخالفة، وتحصيل غرامات فورية من المخالفين بقيمة إجمالية 15.000 جنيها، إلى جانب 18.000 جنيها متأخرات لصالح شركتي المياه والصرف الصحي ، وتحرير 15 محضر متنوع بالمخالفات.

يأتى ذلك بناءً على تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بضرورة مواصلة حملات مراقبة الأسواق والتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد ، وإتخاذ اللازم نحو التصدي لشتى أنواع المخالفات .

وقد شَهِدَ نطاق حي ثان المنتزه بكل من شارع (مساكن الزهور ، بلهارس ، النبوي المهندس ، جمال عبد الناصر ، المعهد الديني) ، حملة مكبرة لاستعادة الانضباط، وردع المخالفين، وذلك وفقا لتعليمات اللواء حسن الجمال رئيس الحى، برئاسة الأستاذة سامية توفيق سكرتير عام الحي وجميع الأجهزة التنفيذية بالمنتزه ثان.

وتضمنت الحملة قيام ممثلي الجهات المعنية بالتفتيش على مدى الالتزام بإجراءات الحماية المدنية، ووجود حاوية لجمع النفايات، واتباع الاشتراطات الصحية ، وحيازة شهادات صحية ، ونتج عن ذلك تحرير 15محضرا متنوعا و4 إنذارات بالمخالفات ( عدم إتباع الإشتراطات الصحية ، عدم إتباع إشتراطات النظافة ، عدم الإلتزام بالتهوية المناسبة ، عدم وجود حاويات لجمع المخلفات ، إلقاء مياه وإتلاف الأسفلت ، عدم إعلان أسعار المنتجات ، عدم وجود تراخيص)، كما تم تحصيل غرامات فورية من المخالفين بقيمة إجمالية 15.000 جنيها ، فضلا عن تحصيل 18.000 جنيها متأخرات لصالح شركتي المياه والصرف الصحي.

وتم إعدام 15 كجم مخللات متنوعة مجهولة المصدر، و5 كجم زبيب ، و10 عبوات كريم كراميل منتهي الصلاحية غير صالح للإستخدام ومتغير في الخواص الطبيعية ، فضلا عن سحب 10 عينات مواد غذائية متنوعة لفحصها من قِبل مراقبة الأغذية ، كما تم تحرير محضر رقم 11 لسنة 2021 بعد ضبط وتحريز 77 عبوة قهوة خضراء و3 عبوات كشري سريع التحضير لكونها منتجات منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وذلك وفقا للقانون رقم 10 لسنة 1966 ، والتفتيش على الصيدليات بخط سير الحملة.

كما استهدفت الحملة تحقيق الاستجابة الفورية للشكاوي الواردة عبر بوابة رئاسة مجلس الوزراء، حيث تم تنفيذ الإغلاق الفوري لـ5 منشآت مخالفة ما بين ورشة حدادة ولحام ومراكز صيانة وتشحيم للسيارات والموتوسيكلات، وضبط 74 حالة إشغال و8 شيش بعدد من المقاهي بمربع سلسبيل بالحرمين.