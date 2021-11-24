إصابة 3 أشخاص فى حادث مرورى أمام قرية بركة بمركز نجع حمادى بقنا

صابر سعيد

أصيب 3 أشخاص، اليوم الأربعاء، في حادث مروري أمام قرية بركة فى نجع حماي بمحافظة قنا، حيث تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بإصابة 3 أشخاص في حادث مروري أمام قرية بركة بنجع حمادي.

وأسفر الحادث عن إصابة عمرعبد الناصرأحمد 32 عاما، من قرية هو، وشنودة صموئيل عبدالسلام، من قرية القصر 35 عاما، ومايكل جمال فهيم، 27 سنة، من نجع حمادي.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات، وتم نقل المصابين لتقلي العلاج تحت إشراف الدكتور علي نور الدين تمام، مدير مستشفي نجع حمادي.

