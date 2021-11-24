كتب محمد جمال

أدان القضاء الجزائرى، اليوم /الأربعاء/ المدير العام السابق للأمن الوطنى (جهاز الشرطة الجزائرية) عبدالغنى هامل بعقوبة 8 سنوات حبسا نافذا لتورطه مع زوجته وأفراد من عائلته في قضايا فساد وسوء استغلال الوظيفة، بحسب "روسيا اليوم"

كما تمت إدانة أيضا أبناء وزوجة عبدالغني هامل بأحكام بالسجن النافذ وغير النافذ، وواجه عبدالغنى هامل رفقة زوجته وأولاده الأربعة في هذه القضية اتهامات تتعلق بغسيل الأموال، والثراء غير المشروع واستغلال النفوذ، وكذلك الحصول على أوعية عقارية بطرق غير مشروعة.

كان النيابة العامة الجزائرية قد طالبت بعقوبة 16 سنة حبسا نافذا في حق عبدالغني هامل و12 سنة سجن في حق ثلاثة من أبنائه أميار، شفيق ومراد.

يذكرأن، فكك رجال الأمن الجزائرى، بولاية برج بوعريريج شبكة دولية منظمة نشطت فى تهريب المهاجرين، بحسب "روسيا اليوم"، وقالت القيادة العامة للدرك الوطنى فى بيان: "فى عملية نوعية، تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطنى ببرج بوعريريج باستعمال تقنيات حديثة للتحرى من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية ممتدة عبر التراب الوطنى مرورا بدول مغاربية و أوروبا تعمل على تهريب المهاجرين".

وأوضح البيان، أن عناصر الشبكة الإجرامية كانوا ينشطون بالاعتماد على وسائط التواصل الإجتماعى.

وأفادت بأنه تم تحديد هوية 27 شخصا من أفراد هذه الجماعة 7 منهم ينشطون خارج الجزائر، فى حين تم توقيف 14 شخصا أودعوا الحبس المؤقت بعد تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.

واضافت أنه تم إصدار 13 أمرا بالقبض فى حق المشتبه فيهم منها 7 أوامر دولية فى حق باقى عناصر الشبكة.