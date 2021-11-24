إحالة 159 طبيبا وموظفا للتحقيق لتغيبهم عن العمل خلال حملة للانضباط الإدارى بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بضرورة متابعة مدى الانضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة، مشددا على التزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.

وفي هذا السياق، شنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة أبو حمص بالتنسيق مع الرقابة والمتابعة حملة تفتيشية علي مستشفي أبو حمص المركزي للتأكد من الانضباط الإداري وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة حيال فيروس كورونا ومدي تقديم الخدمات الصحيه وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأسفرت الحملة عن إحالة 84 طبيبا و26 إداريا وممرضا للتحقيق لتغيبهم دون سند قانوني وكذا إحالة 27 طبيبا و22 إداريا وممرضا للتحقيق وذلك للانصراف دون إذن.

ويذكر ان الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة قد شنت بالتنسيق مع الرقابة والمتابعة حملات تفتيشية مكثفة على المصالح الحكومية والصحية.

وأسفرت تلك الحملات عن إحالة 52 من العاملين بالمصالح الحكومية بمركز الدلنجات للتحقيق لتركهم العمل أثناء مواعيد العمل الرسمية.

وكذلك إحالة 11 من العاملين بالمنشآت الخدمية والصحية بشبراخيت للتحقيق لتغيبهم من العمل بدون سند قانوني، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.

كما قامت إدارة الرقابة والمتابعة بالمحافظة بحملات مماثلة على الادارات الصحية والزراعية و التعليمية بكفر الدوار أسفرت عن إحالة 83 من العاملين للتحقيق لاهمالهم فى العمل لتغيبهم وتركهم العمل.