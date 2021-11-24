أمين الوكالة المصرية للشراكة يستقبل مدير عام الوكالة الرئاسية الكولومبية

كتب: أحمد جمعة

التقى السفير محمد خليل، الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، بفيفيانا مانريكي مدير عام الوكالة الرئاسية الكولومبية، وهي الجهة الكولومبية المعنية بالتعاون الجنوب جنوب، وذلك بمشاركة السفيرة آنا ميلينا سفيرة كولومبيا بالقاهرة.

تناول اللقاء سُبل التعاون بين الوكالتين المصرية والكولومبية، وكيفية تحقيق أنشطة مشتركة لصالح الدول الأفريقية من خلال بحث مذكرة تفاهم مشتركة بين الجانبين في مجال التعاون الثلاثي في أفريقيا.

يأتي هذا اللقاء ضمن سياسة الوكالة المصرية باستشراف سبل التعاون مع الشركاء الدوليين والإقليميين دعماً للتعاون الجنوب جنوب، وذلك بهدف تبادل الرؤى والاستفادة من الخبرات المتبادلة والمشاركة في البرامج التي تصب في صالح الشعوب الأفريقية.