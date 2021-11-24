أسعار الدولار اليوم الأربعاء 24-11-2021

كتبت ريهام الباشا

واصل سعر الدولار استقراره أمام الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 24-11-2021، ببداية التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية، مسجلا بالبنك الأهلي المصرى وبنك مصر ثباتا عند سعر 15.64جنيه للشراء، 15.74جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 15.66جنيه للشراء، 15.76جنيه للبيع، وفى بنك القاهرة سجل 15.66جنيه للشراء، 15.76جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 15.66جنيه للشراء، 15.75جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصري 15.66 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك القاهرة 15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك مصر 15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib" 15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 15.68 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.