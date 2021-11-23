اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 03:50 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

30 نوفمبر.. الحكم على متهم بقضية "أحداث عنف شارع السودان"

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 03:19 م
30 نوفمبر.. الحكم على متهم بقضية "أحداث عنف شارع السودان" المستشار محمد شيرين فهمى ـ أرشيفية
كتب: إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حجزت الدائرة الأولي إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى اليوم، محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث شارع السودان" لجلسة 30 نوفمبر الجاري، للحكم.
 
ووجهت النيابة العامة للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم تهم التجمهر وتخريب الممتلكات العامة والخاصة وترويع المواطنين وقطع الطرق.
 
 كانت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة قضت بأحكام ما بين السجن المؤبد والمشدد للمتهمين في أحداث ذكرى ثورة 25 يناير 2015، بالقضية رقم 12033 لسنة 2015 والمقيدة برقم 2556 كلى شمال الجيزة لسنة 2015 و المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث عنف شارع السودان".
 
 
 

أحداث شارع السودان

محكمة الجنايات

أخبار الحوادث

أخبار المحاكم

أحداث عنف شارع السودان

مجمع محاكم طرة

جرائم الاخوان

قضايا الاخوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة