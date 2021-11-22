الأخبار الزائفة والتضليل الإعلامى فى ورشة عمل بإعلام القاهرة غداً

كتب ـ محمد صبحى

تنظم كلية الإعلام بجامعة القاهرة بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ناومان الألمانية غدا الدورة الثانية حول الأخبار الزائفة والتضليل الإعلامي تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة والدكتورة هويدا مصطفي عميدة الكلية.

وقالت الدكتورة هويدا مصطفى، إن الدورة تستمر 3 أيام من الثلاثاء 23 نوفمبر وحتي 25 نوفمبر 2021 ويشارك فيه 50 متدربا من الصحفيين والإعلاميين من مختلف وسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة والمرئية والرقمية العامة والخاصة ويفتتح فعاليات الدورة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة وديرك كونزفونج رئيس مؤسسة فريدريش ناومان بالشرق الاوسط وشمال افريقيا والدكتورة هويدا مصطفي عميدة الكلية.

وذكرت الدكتورة ليلي عبد المجيد، مدير وحدة الجودة بالكلية ومنسق الدورة، أن الدورة تتضمن خمس محاضرت نقاشية حيث تشارك الدكتورة هبة السمري بمحاضرة حول مفهوم الأخبار الزائفة وأهدافها وأدواتها وآلياتها.

ويتناول الخبير الإعلامي الدكتور ياسر عبد العزيز، في محاضرته التأثيرات المختلفة لعمليات تزييف الأخبار وصناعتها علي أمن المجتمع، وتطرح الدكتورة ليلي عبد المجيد، في محاضرتها طرق مواجهة الأخبار الزائفة والتضليل الإعلامي قانونيا واجتماعيا وإعلاميا وإلكترونيا.

ويتحدث الدكتور سامي طايع، عن الثقافة الرقمية ونقد وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي كلية للوقاية والمواجهة وبتناو خالد صلاح الدبن نماذج وتجارب عالمية وإقليمية في مواجهة الأخبار الزائفة.

كما تتضمن الدورة 4 ورش عرض وتدريب تدور حول أساليب كشف التزييف وطرق التحري والتدقيق والتحقق من صدق المعلومات يقدمها أحمد عصمت مدير منتدي الاسكندرية للإعلام ويعرض المهندس وليد حجاج اشكال ووسائل التزييف والعوامل المؤثرة في انتشارها، ويتناول الخبير المعلوماتي خالد البرماوي، أساليب وتقنيات الذكاء الاصطناعي وانتشار المعلومات الزائفة كما يعرض أليات مواجهة الأخبار الزائفة (الشك تفكيك بنية التضليل).

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدورة هي الثانية في سلسلة دورات تنظمها الكلية ومؤسسة ناومان حول الأخبار الزائفة حيث عقدت الدورة الأولي في سبتمبر الماضي وحققت نجاحا ردود فعل ايجابية من جانب الصحفيين والإعلاميين الذين شاركوا فيها.