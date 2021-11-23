اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 02:34 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

24 نوفمبر.. جامعة قناة السويس تنظم "منتدى شباب القناة"

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 02:22 م
24 نوفمبر.. جامعة قناة السويس تنظم "منتدى شباب القناة" المنتدى
مدن القناة - السيد فلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس، إنه فى إطار إهتمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالشباب ودعمهم  ليعبروا عن آرائهم لمستقبل وطنهم تنظم الجامعة منتدي شباب القناه" نموذج محاكاه لمنتدي شباب العالم" وذلك في الفترة من 24 إلى 25 نوفمبر بجامعة قناة السويس.
 
والمنتدى تحت رعاية الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس، ويوجه لأبناء محافظه الإسماعيلية بمختلف مؤسساتها من خلال منصة للحوار المباشر بين مؤسسات الدولة المصرية المختلفة داخل محافظة الإسماعيلية والتى تتمثل في: "الأزهر، الكنيسة، محافظ الإسماعيلية، وزارة التربية والتعليم، وزارة الثقافة والإعلام، الشباب والرياضة، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة الصحة والسكان، البنك الاماراتي دبى الوطني، والشباب المصري".
 
ومن جانبه أشار الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن هذا المنتدى يأتى تفعيلا للأنشطة الطلابية وربطها بالمجتمع الخارجي .
يأتى المنتدى بإشراف تنفيذى الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية .

منتدى شباب القناة

منتدى شباب العالم

التقديم على منتدى شباب القناة

التقديم على منتدى شباب العالم

قناة السويس

السويس

شباب السويس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

دراسة للمركز المصرى للفكر تكشف أهمية منتدى شباب العالم × 7 نقاط

السبت، 20 نوفمبر 2021 12:00 ص

منتدى شباب العالم يبنى جسرا للتواصل وتقريب وجهات النظر.. خبراء: فعال فى تبادل الخبرات والمعلومات حول القضايا المختلفة.. والدولة راهنت على الشبان ومكنتهم من الوظائف القيادية ودمجتهم فى العمل التنموى

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 02:30 ص

أهمية انعقاد منتدى شباب العالم.. عضو اللجنة المنظمة: تحد كبير بسبب كورونا

الخميس، 18 نوفمبر 2021 02:30 ص

عضو اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم: جاهزون لتنظيم النسخة الرابعة

الأربعاء، 17 نوفمبر 2021 11:45 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة