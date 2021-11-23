24 نوفمبر.. جامعة قناة السويس تنظم "منتدى شباب القناة"

مدن القناة - السيد فلاح

أعلن الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس ، إنه فى إطار إهتمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالشباب ودعمهم ليعبروا عن آرائهم لمستقبل وطنهم تنظم الجامعة منتدي شباب القناه" نموذج محاكاه لمنتدي شباب العالم" وذلك في الفترة من 24 إلى 25 نوفمبر بجامعة قناة السويس.

والمنتدى تحت رعاية الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس، ويوجه لأبناء محافظه الإسماعيلية بمختلف مؤسساتها من خلال منصة للحوار المباشر بين مؤسسات الدولة المصرية المختلفة داخل محافظة الإسماعيلية والتى تتمثل في: "الأزهر، الكنيسة، محافظ الإسماعيلية، وزارة التربية والتعليم، وزارة الثقافة والإعلام، الشباب والرياضة، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة الصحة والسكان، البنك الاماراتي دبى الوطني، والشباب المصري".

ومن جانبه أشار الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن هذا المنتدى يأتى تفعيلا للأنشطة الطلابية وربطها بالمجتمع الخارجي .

يأتى المنتدى بإشراف تنفيذى الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية .