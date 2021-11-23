ولى عهد البحرين يؤكد حرص بلاده على تعزيز التعاون العسكرى مع باكستان

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أكد ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، حرص بلاده على تعزيز التعاون والتنسيق الثنائي مع باكستان، وما وصل إليه من مستويات متقدمة خاصة في المجال العسكري والدفاعي، وكذلك استمرار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وذكرت وكالة أنباء البحرين أن ذلك جاء خلال لقائه مع رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية الفريق أول نديم رضا والوفد المرافق له، حيث نوه الأمير آل خليفة بعمق ومتانة العلاقات التي تربط بين البلدين وشعبيهما الشقيقين، وأهمية الدفع بها نحو آفاقٍ أرحب على كافة الأصعدة.

من جانبه، أعرب رئيس هيئة الأركان الباكستانية عن تقديره لولي العهد البحريني على ما يوليه من حرص لتطوير مختلف العلاقات البحرينية الباكستانية بما يعود بالنفع والنماء على البلدين والشعبين الشقيقين.

وجرى - خلال اللقاء - بحث أوجه تعزيز التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة والأمن والاستقرار في المنطقة، بالإضافة إلى استعراض عددٍ من المستجدات إقليميًا ودوليًا.

وفي السياق، استقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، اليوم بالقيادة العامة، رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية الفريق أول نديم رضا، حيث أشاد بعمق علاقات الصداقة المتميزة التي تربط البحرين وباكستان وسبل تطويرها على مختلف الأصعدة، خاصة بما يتعلق بالتنسيق العسكري والتعاون الدفاعي بين البلدين الصديقين.