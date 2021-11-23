وكيل وزارة التموين بالإسكندرية يطمأن المواطنين : حالة الطقس لم تحدث أى أزمات

الإسكندرية: جاكلين منير

أجرى اليوم محمد سعد الله احمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية يرافقه المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي عدة جولات على الأنشطة التموينية للاطمئنان ومتابعة سير العمل وطمأنة المواطنين.

وبدأت الجولات لزيارة مفاجأة لمطحن الدخيلة وتابع مراحل الإنتاج وعبوات الدقيق والأوزان ومراجعة السجلات وترخيص سيارات نقل الدقيق.

كما استكملت الجولات بالمرور على المخابز والمجمعات الاستهلاكية والبقالين التموينين ومحطات تموين السيارات.

وقال المهندس محمود القلش المتحدث الإعلامي باسم المديرية أن حملات المديرية المتمثلة فى إدارة رقابة المديرية والإدارات الفرعية أجرت التفتيش والرقابة على المخابز وبقالين التموين والمجمعات الاستهلاكية ومحطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز لمتابعة ٧مليات انتاج الخبز وصرف السلع التموينية للمواطنين بدون أزمات أو تكدسات.

وان جولات وكيل الوزارة هي رسالة طمأنينة للمواطن السكندرى و رسالة تحذيرية لمن تسول له نفسه التلاعب بمقدرات الدولة.



جانب من الجولة (2)



جانب من الجولة (3)