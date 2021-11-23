اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 01:05 م
أكرم القصاص
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تعليم الإسكندرية تشكل غرفة عمليات بالمدارس لمتابعة تصريف مياه الأمطار

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 12:50 م
تعليم الإسكندرية تشكل غرفة عمليات بالمدارس لمتابعة تصريف مياه الأمطار الدكتور محمد سعد محمد وكيل تعليم الإسكندرية
الإسكندرية: جاكلين منير

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قال الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية صباح اليوم الثلاثاء، أنه تمّ تشكيل غرف عمليات بجميع مدارس المحافظة والإدارات التعليمية الثماني وغرفة عمليات مركزية بالمديرية، لمتابعة تصريف كميات المياه المتراكمة في أفنية وطرقات المدارس نتيجة سقوط الأمطار بغزارة على جميع أنحاء المحافظة وتعرض البلاد لعدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وأوضح سعد، فى بيان له اليوم، أنه تم تصريف المياه المتراكمة داخل المدارس بالتواصل مع جميع الأحياء والمرافق العامة وغرفة عمليات المحافظة، وكذلك جار الانتهاء من تجهيز الشوارع المؤدية للمدارس في إطار الاستعداد لعودة انتظام الدراسة صباح غدٍ الأربعاء 24 من نوفمبر الجاري.

يُذكر أن الإسكندرية تعرضت لموجة شديدة من عدم استقرار الطقس خلال الأيام الماضية والتي أدت إلى سقوط كميات كبيرة من الأمطار.

 

 


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