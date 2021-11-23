وكيل تعليم بني سويف يفتتح معرض الوسائل التعليمية بإدارة ناصر .. صور

افتتح عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف معرض الوسائل التعليمية بمدرسة الشهيد أحمد محمد كامل بإدارة ناصر التعليمية يرافقه أيمن الكاشف مدير الإدارة .
أكد شحاته في بيان له ، علي أهمية المعارض التعليمية ودورها الفعال فى نقل المعرفة بصورة ميسرة وطالب بالتوسع في تنفيذ المعارض التي تعتمد علي استخدام خامات البيئة المناسبة لخدمة العملية التعليمية .
كما طالب شحاته بتعميم الوسائل التعليمية بجميع المدارس ومراجعتها مع التوجيهات المختصة قبل تسليمها للمدارس لتحقيق الاستفادة منها وتيسير وصول المعلومة للطلاب .
ضم المعرض العديد من المجسمات واللوحات والرسوم والخرائط المتنوعة التي تخدم العملية التعليمية .
وكان الدكتور عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف قد تفقد مدرسة النور للمكفوفين حيث تفقد الفصول الدراسية واطمأن على انتظام سير العملية التعليمية وكذلك الخدمات المقدمة للطلاب .
وشهد شحاته حفل تكريم المتميزين من الطلاب رياضيا وفنيا والفائزين في مسابقة الفنان الذهبي ( للفنون التشكيلية )وهم : الطالبة يمني إبراهيم جابر و ياسمين محمد علي وشهد محمد ومني عزت وخالد وليد ومحمد اشرف سيد ومحمود ربيع وحبيبة محمد .
وعلي جانب آخر تم تكريم ابن من ابناء المدرسة الطالب محمد عبدالحميد بريك والحاصل على مركز أول شباب والثاني عام في بطولة العالم لرفع الأثقال للمكفوفين .
جانب من الزيارة
وكيل تعليم بنى سويف يتابع اللوحات
وكيل تعليم بنى سويف يتفقد معرض الوسائل
وكيل تعليم بني سويف يفتتح معرض الوسائل التعليمية بإدارة ناصر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة