اليوم السابع
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وكيل الأزهر: المشيخة حريصة على تقديم كل سبل الرعاية الاجتماعية للأيتام

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 10:54 م
وكيل الأزهر: المشيخة حريصة على تقديم كل سبل الرعاية الاجتماعية للأيتام الأزهر الشريف
كتب لؤى على

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التقى الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، اليوم، الثلاثاء، عددا من أبناء دور الأيتام التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، يرافقهم الدكتور هبة أبو العمايم، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك في إطار تنفيذ مبادرة التواصل والدمج المجتمعى للأيتام. 
 
وتعليقا على اللقاء أعرب الدكتور محمد الضوينى عن سعادته بلقاء الأطفال، مؤكدًا حرص الأزهر الشريف على دعم الأطفال الأيتام وتقديم كل سبل الرعاية الاجتماعية لهم بما يضمن حسن رعايتهم ومعاملتهم واحتوائهم.
 
من جانبها أعربت الدكتور هبة أبو العمايم، عن تقديرها للأزهر ورعايته بالأيتام، مؤكدة أن الأزهر من أهم المؤسسات الداعمة لمبادرة "التواصل والدمج المجتمعي" التي تنفذها وزارة التضامن بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة لدعم الأيتام، وتأمين الرعاية والكفالة الشاملة لهم؛ ليكونوا نماذج مشرقة تسهم في رسم مستقبل هذا الوطن وصناعة نهضته.  
 
وعقب اللقاء، قام وفد دور الأيتام، برفقته الدكتور حسن خليل، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القاهرة الأزهرية، بزيارة مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، والجامع الأزهر، ومجلة نور، ومدينة البعوث الإسلامية، حيث تعرفوا خلالها على أهم الجهود التي يقدمها الأزهر الشريف.
 
 

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