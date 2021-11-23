وزير خارجية إيطاليا: الرياضة عنصر جذب غير مباشر للسياحة

فاطمة شوقى

قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، إن "الحملة التي تم إطلاقها في سباق جائزة إيمولا الكبرى في أبريل 2021 كانت الصيغة الأولى لاستراتيجية الاتصال هذه، التي تم تبنيها مع ميثاق التصدير، والتي تتخذ من الرياضة وسيلة غير مباشرة للترويج للصادرات وجذب السياح"، حسبما قالت وكالة "نوفا" الإيطالية.

وأضاف الوزير دى مايو، متحدثًا فى "يوم الرياضة الإيطالى" الذى تقام فعالياته في الجناح الإيطالي بمعرض إكسبو دبي 2020، الثلاثاء، أن "الرياضة الإيطالية أثبتت أنها قوة دافعة غير عادية للترويج الشامل للمنتجات المصنعة في إيطاليا".

وتابع رئيس الدبلوماسية الإيطالية: "أفكر بأوجه التآزر بين الرياضة وقطاع التغذية وتعزيز الحمية الغذائية المتوسطية كنظام غذائي صحي ونمط حياة، فضلا عن التآزر مع عالم الموضة والتصميم، كما يتضح من الزى الرسمى الذى صممه أرمانى لفريق كرة القدم الوطنى في بطولة أوروبا 2020".