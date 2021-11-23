اليوم السابع
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يوم الرياضة الإيطالى..

وزير خارجية إيطاليا: الرياضة عنصر جذب غير مباشر للسياحة

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 04:38 م
وزير خارجية إيطاليا: الرياضة عنصر جذب غير مباشر للسياحة وزير خارجية إيطاليا
فاطمة شوقى

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قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، إن "الحملة التي تم إطلاقها في سباق جائزة إيمولا الكبرى في أبريل 2021 كانت الصيغة الأولى لاستراتيجية الاتصال هذه، التي تم تبنيها مع ميثاق التصدير، والتي تتخذ من الرياضة وسيلة غير مباشرة للترويج للصادرات وجذب السياح"، حسبما قالت وكالة "نوفا" الإيطالية.

وأضاف الوزير دى مايو، متحدثًا فى "يوم الرياضة الإيطالى" الذى تقام فعالياته في الجناح الإيطالي بمعرض إكسبو دبي 2020، الثلاثاء، أن "الرياضة الإيطالية أثبتت أنها قوة دافعة غير عادية للترويج الشامل للمنتجات المصنعة في إيطاليا".

وتابع رئيس الدبلوماسية الإيطالية: "أفكر بأوجه التآزر بين الرياضة وقطاع التغذية وتعزيز الحمية الغذائية المتوسطية كنظام غذائي صحي ونمط حياة، فضلا عن التآزر مع عالم الموضة والتصميم، كما يتضح من الزى الرسمى الذى صممه أرمانى لفريق كرة القدم الوطنى في بطولة أوروبا 2020".

 

 

 

 


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