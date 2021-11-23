وزير الطيران المدنى: مطار الأقصر جاهز لاستقبال ضيوف حفل طريق الكباش

كتب أحمد مصطفى

أعلنت وزارة الطيران، فى بيان لها اليوم الثلاثاء، جاهزية مطار الأقصر لاستقبال ضيوف الاحتفال العالمى لافتتاح طريق الكباش، وحسب البيان فقد أنهت الوزارة كافة الاستعدادات لاستقبال ضيوف الاحتفال الكبير.

وقال البيان: تتجه أنظار العالم أجمع لمشاهدة حفل "افتتاح طريق الكباش الفرعونى" بمدينة عاصمة السياحة العالمية " الأقصر"، وفى ضوء الاستعدادات الجارية لاستقبال المحافظة لهذا الافتتاح العالمى والذى يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، يوم الخميس الموافق 25 نوفمبر الجارى، فقد أنهى مطار الأقصرالدولى كافة الإستعدادات اللازمة لاستقبال ضيوف مصر من الشخصيات الهامة المشاركين فى هذا الافتتاح.

ومن جانبه، أعطى الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، توجيهاته لجميع فرق العمل الذى تم تكوينها من ادارات العلاقات العامة والعمليات والمحطة والخدمات الأرضية وغيرها بتوفير كافة التسهيلات اللازمة لجميع الوفود المشاركة فى هذا الحدث العالمى.

كما وجه وزير الطيران، بضروة التأكد من جميع الإجراءات الأمنية والتأمينية المتبعة بمداخل ومخارج وصالات المطار فضلاً عن التنسيق المستمر مع جميع الجهات المعنية بالمطار ومحافظة الأقصر وتقديم التيسيرات للوفود وحسن الضيافة مع الإلتزام بالإجراءات الصحية والتدابير الإحترازية والوقائية المتبعة، كما أكد وزير الطيران أن الحكومة المصرية تضع نصب أعينها خروج هذا الحدث التاريخى الذى يضع مدينة الأقصر على أعتاب عصر جديد من الترويج السياحي بالصورة اللائقة بمصر ومدينة الأقصر، التي تمتلك ثلث اثار العالم بعد ان أصبحت متحفاً مفتوحاً أمام الجميع.