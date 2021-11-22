الجامعة العربية تشارك غدا بحوار مجموعة الرؤية الاستراتيجية روسيا - العالم الإسلامى

أفاد بذلك بيان صادر عن الجامعة العربية اليوم الاثنين.

تعد هذه المجموعة التي تضم نخبة من الشخصيات والعلماء والخبراء، إطارا منتظما للحوار الاستراتيجي حول التحديات الملحة والقضايا الراهنة التي تهم علاقات روسيا الاتحادية بالعالم الإسلامي، المقاربات الهادفة إلى خدمة الأمن والاستقرار، محاربة الإرهاب والتيارات المتطرفة، تعزيز الحوار بين الثقافات والأديان والحضارات، والإسهام في إثراء رصيد الشراكة القائمة بين الجانبين بمختلف أبعادها الإنسانية والسياسية والاقتصادية والثقافية والإعلامية.

تأسست مجموعة الرؤية الاستراتيجية روسيا - العالم الإسلامي عام 2006 في ضوء منح روسيا العضوية في منظمة التعاون الإسلامي بصفة مراقب، وتضم ممثلي مجموعة من البلدان الأعضاء في هذه المنظمة.