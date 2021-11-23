وزراء ورئيس مجلس النواب وإعلاميون وكتاب فى عزاء الإعلامية أسماء مصطفى

تصوير عمرو مصطفى

شارك العديد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والشخصيات العامة والكتاب والإعلاميين في عزاء الإعلامية الراحلة أسماء مصطفى، زوجة الدكتور أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب، بمسجد الشرطة بأكتوبر.

شارك فى العزاء كل من الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، والنائب محمود بدر، والنائب حسام الخولي، والنائب أشرف حاتم، وعدد من النواب، والكاتب الصحفي خالد صلاح، والكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع، والكاتب الصحفي عبد الفتاح عبد المنعم رئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع، والإعلامي رامي رضوان، والاعلامية ريهام السهلي ، والدكتور اشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وغيرهم من الشخصيات العامة والسياسية.

وغيب الموت الإعلامية أسماء مصطفى زوجة الدكتور أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب، صباح أمس الثلاثاء، بعد صراع مع مرض السرطان، إذ أعلن النائب عن وفاة زوجته عن طريق كتابة منشور على فيسبوك، قال فيه «انكسر ظهري، وفطر قلبي، ولن أقول إلا ما يرضي الله، إنا لله وإنا إليه راجعون».