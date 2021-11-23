وزارة الشباب والرياضة تعلن نتيجة مسابقة "أنت مسئوليتنا" لكتاب الطفل

كتبت _ ياسمين يحيى

أعلنت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للطلائع وبالتعاون مع مؤسسة دارالمعارف ، نتيجة مسابقة "أنت مسئوليتنا" لكتاب الطفل في دورتها الأولي لكتاب القصة الموجهة ، حيث تقدم للمسابقة عدد(59) قصة لنفس العدد من كُتب الطفل وعرضها علي لجنة التحكيم والمكونة من كبار كُتاب أدب الطفل ،ذلك بالتعاون والتنسيق بين الإدارة العامة للموهوبين والمبدعين بوزارة الشباب والرياضة ومؤسسة دار المعارف.

أكد وزير الشباب الرياضة، أن الوزارة تسعى إلى اكتشاف الموهوبين في مختلف المجالات بالتعاون مع مختلف الوزارات والمؤسسات والهيئات، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تولي اهتماماً خاصاً باكتشاف ورعاية الموهوبين في شتى المجالات.

وقدم وزير الرياضة التهنئة للفائزين ،معرباً عن سعادته بهذا الجيل من النشء المبدع، موجهاً الشكر لمؤسسة دار المعارف العريقة برئاسة الكاتب الصحفي سعيد عبده رئيس مجلس الإدارة، على جهودها في هذه المسابقة ورعايتها لهؤلاء الموهوبين.

وجاءت نتيجة المسابقة كالتالي :- الفائزين بجوائز مالية ؛ المركز الأول : محمد عاشور هاشم عن عمل البطل الذي فاز مرتين بجائزة مالية قدرها 20000 ألف جنيه ، المركز الثاني : انتصار عبدالمنعم عن عمل أريد أن أصبح نملة وجائزة مالية قدرها 15000 ألف جنيه ، المركز الثالث : عزة أحمد أنور عن عمل حكايات الأشجار السريةوجائزة مالية قدرها 10000 ألف جنيه ، المركز الرابع : منتصر ثابت تادرس عن عمل مذكرات برهوم وجائزة مالية قدرها 8000 ألف جنيه ، المركز الخامس : أحمد محمد طوسون عن عمل عش للطيور السعيدة وجائزة مالية قدرها 5000 ألف جنيه.

كما قررت وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة دار المعارف منح المراكز الخمس التالية جوائز تقديرية ، المركز السادس : أميمة عزالدين عن عمل رفيق جديد ، المركز السابع : إيمان سند عن عمل هناك رأيت صديقي ، المركز الثامن : نجاح عبدالقادر سرور عن عمل الصنارة ، المركز التاسع : عفت بركات عن عمل صغير جداً .. كبير جداً ، المركز العاشر : محمد قناوي عن عمل أصدقاء الخير.