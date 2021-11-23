اليوم السابع
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أكرم القصاص
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واشنطن تفرض عقوبات على قيادات من تنظيم داعش خراسان

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 06:43 ص
واشنطن تفرض عقوبات على قيادات من تنظيم داعش خراسان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
أ ش أ

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أعلنت الولايات المتحدة عن فرض عقوبات على ثلاث قيادات في تنظيم داعش لإقليم "خراسان"، باعتبارهم إرهابيين دوليين، بالإضافة إلى ممول للحركة.


وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في تصريح اليوم الثلاثاء إن هذا يأتي في إطار مواصلة جهود بلاده لضمان عدم تحول أفغانستان إلى منصة للإرهاب العالمي.


وأشار إلى أن هؤلاء الإرهابيين هم: سناء الله غفاري والمعروف بشهاب المهاجر وهو القائد الحالي للحركة، وتم تنصيبه في يونيو 2020، وهو مسئول عن الموافقة على عمليات الحركة في أنحاء أفغانستان كما ينظم تمويلها الخاص بإجراء العمليات والثاني هو سلطان عزيز عزام والمعروف بسلطان عزيز وهو المتحدث باسم الحركة منذ أن جاءت إلى أفغانستان ، والثالث هو مولوي رجب والمعروف بمولوي رجب صلاح الدين وهو قيادي في الحركة في إقليم كابول الأفغاني والذي يخطط لهجمات الحركة وعملياتها ويقود جماعات الحركة في كابول.


وأضاف الوزير أن وزارة الخزانة الأمريكية عاقبت - كذلك - عصمة الله خالوزاي بسبب تقديمه الدعم المالي للحركة على مستوى دولي.


ولفت إلى أنه بناء على هذه العقوبات؛ فإن يمتنع على المواطنين الأمريكيين إجراء أية تعاملات مع هؤلاء الأشخاص، كما سيتم منعهم من التصرف في أية ممتلكات أو مصالح لهم خاضعة للنظام القضائي الأمريكي.


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